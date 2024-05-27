男子疑喬裝和尚走私加熱菸彈 海關攔查搜出560條「倉庫快被堆滿」

菸害防制法修正通過上路已滿周年，法令核准加熱菸品能夠合法上市，政府審查卻慢如牛步，造成民眾無法購得加熱菸，但這一年內卻有14款新紙菸上市，政府損失菸捐稅，圖利加熱菸水貨商。由於加熱菸彈在國內遲遲無法上市，不少投機分子鋌而走險，自外國夾帶菸彈闖關入境，昨天（26日）晚間，桃機海關就查獲疑似假扮日本和尚的我國籍男子，與2名同夥共夾帶560條加熱菸彈闖關案。

一名我國籍男子疑似為了夾帶加熱菸彈闖關入境竟喬裝成和尚，在候機室內分配菸彈時遭同班機旅客拍照存證。圖／讀者提供

據了解，昨晚自東京返台的華航CI-105航班旅客之中，有一名我國籍男子為了走私加熱菸彈入境，疑似喬裝成日本和尚，因穿著顯目引人注意，在東京成田機場候機室內分裝菸彈時，遭同班機旅客懷疑其動機進而拍照存證，並在班機抵達桃園國際機場後，向海關入境檢查台值班官員爆料，並提供該名「日本和尚」的相片。海關根據情資攔截該名「日本和尚」及2名同夥，果然在三人行李中查獲加熱菸彈560條，並依法暫扣。

菸害防制法上路後空轉一年，雖然政府強調加熱菸品上市要經過健康風險評估，但加熱菸品審查卻一拖再拖；面對政府擺爛，讓上千民眾於今年3月走上凱道抗議。當時醫事人員大聯盟「黑十字運動」發起人理事長蔡豐州批評，政府畫的大餅看的到吃不到，加熱菸稅菸捐可以補上缺口，卻刻意阻擋合法產品上市，讓加熱菸在水貨商流竄。

有海關私下透露，夾帶闖關失敗遭查扣的加熱菸彈在倉庫內堆的滿坑滿谷，面對這樣的情況海關也束手無策，查扣的菸彈不能銷毀、無法發還，夾帶菸彈闖關失敗的旅客動不動就到辦公室抗議，咒罵海關非法扣押，第一線官員真的很無奈。

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