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調查局長回歸內升體制 陳白立要求基層嚴守紀律
調查局今舉行新任局長交接典禮，新任局長陳白立會後向所有一級主管喊話，強調「紀律比什麼事情都重要」，他希望基層都能做號自己本分工作，嚴守紀律，才能凝聚調查局上下團結一心，共同開展新的局面。
陳白立向全省各外勤處站各一級主管指出，調查局人數不多，但都是司法菁英，所以嚴守紀律比一切都來得重要。陳白立是繼汪中一之後，第2位從處長直升局長的人，他也強調自己重視期別倫理，他期別比較輕，未來在國安情報、打擊肅貪與科技辦案上，都會向3位資深的副局長請益。
卸任局長王俊力表示，調查局是個有計畫性的專業團隊、有執行力效率，更是有強凝聚力的和諧團隊，他在924天任期中，於反制中共滲透、國安案件、中共介選、竊取國安商業秘密及陸企人才挖角等國安案件，以及重大犯罪黑金貪瀆、毒品查緝、電腦犯罪、洗錢防制、電信詐欺機房及水房等經濟案件之偵辦，都有賴調查局同仁的共同努力，各項業務均交出漂亮的成績單。
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