調查局長回歸內升體制 陳白立要求基層嚴守紀律

調查局今舉行新任局長交接典禮，新任局長陳白立會後向所有一級主管喊話，強調「紀律比什麼事情都重要」，他希望基層都能做號自己本分工作，嚴守紀律，才能凝聚調查局上下團結一心，共同開展新的局面。

陳白立向全省各外勤處站各一級主管指出，調查局人數不多，但都是司法菁英，所以嚴守紀律比一切都來得重要。陳白立是繼汪中一之後，第2位從處長直升局長的人，他也強調自己重視期別倫理，他期別比較輕，未來在國安情報、打擊肅貪與科技辦案上，都會向3位資深的副局長請益。