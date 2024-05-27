打詐與警分工 新任調查局長陳白立：調整適當能力配合施政重點
新任調查局長陳白立一上任，就拋出五大工作重點，其中僅次於國安案件的重點首要工作便是打詐，但調查官人力僅2500人，如何跟7萬警察大軍相比？又或如何分工？陳白立表示，調、警人力的確有差，但打詐現在是民怨之首，調查局會調整適當能力去配合政府的施政重點。
陳白立指出，未來關於調查局打擊重大犯罪和維護治安方面，因現在詐欺是民怨之首，他會列為首要目標；然後民眾對於貪瀆零容忍，是另外一個面向；再來就是毒品會造成治安敗壞，是整個社會治安的一個亂源；還有黑心食品也是另一工作重點，未來調查局查緝能量大概會朝這幾個面向加強部署。
至於目前日新月異的詐騙手法，陳白立認為，面對詐騙這種新興犯罪手法的日新月異，加上國安威脅日益沉重，調查局必須去調整適當能力去配合政府施政重點，來列為調查局的一個階段性的工作目標。
陳白立說，調查局的整體人員素值非常好，只要把人力跟工作方向很明確的訂出來，大家就會朝那個方向去努力，調查局一定會以政府的施政重點方向作為優先目標全力去打詐，同時當然會針對比較國際性或集團性的優先處理。
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