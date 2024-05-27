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紅酒買賣賺價差？北市男砸300萬認購60瓶 僅獲1收據驚覺是詐騙

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

余姓男子日前在Line上結識陌生女子，對方稱「紅酒買賣可以賺價差」，邀請加入買賣群組，孰料一切都是詐騙集團話術，余男誤信，答應認購60瓶近300萬元，事後僅收到一張收據「越想越怪」報警。警方請他配合再約交易，見車手出現上前逮人，逮捕面交車手王姓男子，警詢後依詐欺等罪送辦。

北市文山一警方21日接獲余男報案，稱在網上遇到「2000年拉菲」紅酒買賣紅酒商，對方稱大量收購紅酒，待價格上漲再拍賣，藉此賺取價差獲利，受對方慫恿，以每瓶48,600元之價格，認購60瓶共291萬6000元，孰料事後上網搜尋相關資訊，才發現根本沒有這種買賣。

木柵派出所長石騰獲悉，認定就是常見的假投資真詐騙，請余男假意配合再認購30瓶紅酒共150萬元，實際率員在咖啡店內佈控，待登門的車手王姓男子（24歲）現身，立刻上前表明身分逮捕，查扣手機、工作證、取款收據等證物，以及毒品吸食器，警詢後依詐欺、毒品等罪移送法辦。

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北市警日前逮捕詐欺車手王姓男子。記者翁至成／翻攝
北市警日前逮捕詐欺車手王姓男子。記者翁至成／翻攝
北市警方公布假投資真詐騙私訊內容。記者翁至成／翻攝
北市警方公布假投資真詐騙私訊內容。記者翁至成／翻攝

紅酒 詐欺 詐騙集團

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