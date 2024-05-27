比黃牛還狂！修圖賣假演唱會門票 主打「原價轉讓」全台百人受騙

廖姓男子跟徐姓男子在網上用修圖軟體販賣假演唱會門票，主打「原價轉讓」、「歐美日韓都有」，吸引民眾留言詢問，面對有人質疑「我要驗證是不是真的有票」，2人用強勢態度回「不相信就別來買」，不少人為了追星選擇相信後匯款，事後被封鎖才知遇到詐騙。北市警方循線追查，日前持搜索票至台中某日租套房抓人，清查至少百人受害、不法獲利逾80萬元，警詢後送辦。廖男因通緝身分入監服刑，徐男則被收押。

廖姓男子跟徐姓男子會傳送假的購票證明、序號，稱「演出前5天序號才會出來」、「不可能不能領」，藉此取信對方。記者翁至成／翻攝

北市刑大去年8月陸續接獲民眾報案，稱在網路上買演唱會門票，匯款後不獲回應、遭封鎖，回頭看才發現，之前收到的購票證明也是假的，經多日偵辦，發現詐欺通緝犯廖男（31歲）跟徐男（32歲）涉嫌重大。

警方調查，廖男過去就跟徐男在網上賣假演唱會門票入監服刑，孰料出獄後「重操舊業」，去年7月開始在臉書、Dcard、旋轉拍賣等平台發文兜售，稱有演唱會門票「原價轉售」，演唱歌手包括知名韓團、泰勒絲、五月天、Ed Sheeran等。

有民眾私訊質疑「要怎麼證明真的有票？」，廖男、徐男認為不少人為了看演唱會相信，擺爛回「不然想怎樣」，回覆惡劣。記者翁至成／翻攝

廖男跟徐男手上根本沒有門票，2人用舊的演唱會門票修圖後Po網，還用其他社群帳號假裝買家，營造搶購氛圍，不少真正想購票的民眾因此留言私訊。

2人見有人「上鉤」，傳送修圖過的門票座位圖給對方，面對有人問「要怎麼證明真的有票？」，他們會傳送假的購票證明、序號，稱「現在都要演唱會開演前5天才會收到票」，藉此取信對方，甚至說「門票有限，還有其他人要」等話術製造熱門、稀有感，不少人為了看演唱會選擇相信，只是匯款後就遭到封鎖。

警方經數日蒐證，3月時持搜索票至台中某日租套房，將廖男、徐男2人查緝到案，查獲犯案用手機、安非他命吸食器等證物，警詢後依詐欺、毒品等罪送辦。廖男因詐欺身分被判一年徒刑，解送歸案；徐男則被檢方聲押獲准。

警方清查發現，至少有80名民眾因2人詐術報案，全台約100人受騙，粗估不法獲利80多萬；但2人錢財得手後，多去打遊戲、買毒品，手上幾乎沒有錢了。

警方提醒，網路交易匯款前應先多方查證，確認賣方確實持有有效票券，並呼籲民眾，儘可能以正常管道購票，避免犯嫌有機可趁，若有疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或向附近警察機關洽詢。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885