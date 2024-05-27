快訊

「住戶」指充電樁走火釀禍？新竹豪宅火警傳聞滿天飛 消防局說話了

中職／狀元大熱門吳念庭首次證實 確定參加今年選秀會

關門濃煙仍猛竄！竹市晴空匯深夜火警 消防分隊長第一間拍片救百戶畫面曝

比黃牛還狂！修圖賣假演唱會門票 主打「原價轉讓」全台百人受騙

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

廖姓男子跟徐姓男子在網上用修圖軟體販賣假演唱會門票，主打「原價轉讓」、「歐美日韓都有」，吸引民眾留言詢問，面對有人質疑「我要驗證是不是真的有票」，2人用強勢態度回「不相信就別來買」，不少人為了追星選擇相信後匯款，事後被封鎖才知遇到詐騙。北市警方循線追查，日前持搜索票至台中某日租套房抓人，清查至少百人受害、不法獲利逾80萬元，警詢後送辦。廖男因通緝身分入監服刑，徐男則被收押。

廖姓男子跟徐姓男子會傳送假的購票證明、序號，稱「演出前5天序號才會出來」、「不可能不能領」，藉此取信對方。記者翁至成／翻攝
廖姓男子跟徐姓男子會傳送假的購票證明、序號，稱「演出前5天序號才會出來」、「不可能不能領」，藉此取信對方。記者翁至成／翻攝

北市刑大去年8月陸續接獲民眾報案，稱在網路上買演唱會門票，匯款後不獲回應、遭封鎖，回頭看才發現，之前收到的購票證明也是假的，經多日偵辦，發現詐欺通緝犯廖男（31歲）跟徐男（32歲）涉嫌重大。

警方調查，廖男過去就跟徐男在網上賣假演唱會門票入監服刑，孰料出獄後「重操舊業」，去年7月開始在臉書、Dcard、旋轉拍賣等平台發文兜售，稱有演唱會門票「原價轉售」，演唱歌手包括知名韓團、泰勒絲、五月天、Ed Sheeran等。

有民眾私訊質疑「要怎麼證明真的有票？」，廖男、徐男認為不少人為了看演唱會相信，擺爛回「不然想怎樣」，回覆惡劣。記者翁至成／翻攝
有民眾私訊質疑「要怎麼證明真的有票？」，廖男、徐男認為不少人為了看演唱會相信，擺爛回「不然想怎樣」，回覆惡劣。記者翁至成／翻攝

廖男跟徐男手上根本沒有門票，2人用舊的演唱會門票修圖後Po網，還用其他社群帳號假裝買家，營造搶購氛圍，不少真正想購票的民眾因此留言私訊。

2人見有人「上鉤」，傳送修圖過的門票座位圖給對方，面對有人問「要怎麼證明真的有票？」，他們會傳送假的購票證明、序號，稱「現在都要演唱會開演前5天才會收到票」，藉此取信對方，甚至說「門票有限，還有其他人要」等話術製造熱門、稀有感，不少人為了看演唱會選擇相信，只是匯款後就遭到封鎖。

警方經數日蒐證，3月時持搜索票至台中某日租套房，將廖男、徐男2人查緝到案，查獲犯案用手機、安非他命吸食器等證物，警詢後依詐欺、毒品等罪送辦。廖男因詐欺身分被判一年徒刑，解送歸案；徐男則被檢方聲押獲准。

警方清查發現，至少有80名民眾因2人詐術報案，全台約100人受騙，粗估不法獲利80多萬；但2人錢財得手後，多去打遊戲、買毒品，手上幾乎沒有錢了。

警方提醒，網路交易匯款前應先多方查證，確認賣方確實持有有效票券，並呼籲民眾，儘可能以正常管道購票，避免犯嫌有機可趁，若有疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或向附近警察機關洽詢。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

有民眾匯款後質問「為什麼不能領？」，因此被封鎖。記者翁至成／翻攝
有民眾匯款後質問「為什麼不能領？」，因此被封鎖。記者翁至成／翻攝
警方在日租套房內查獲犯嫌。記者翁至成／翻攝
警方在日租套房內查獲犯嫌。記者翁至成／翻攝
廖姓男子跟徐姓男子在網上用修圖軟體販賣假演唱會門票，主打「原價轉賣」、「歐美日韓都有」，吸引民眾留言詢問。記者翁至成／翻攝
廖姓男子跟徐姓男子在網上用修圖軟體販賣假演唱會門票，主打「原價轉賣」、「歐美日韓都有」，吸引民眾留言詢問。記者翁至成／翻攝
廖男、徐男認為不少人為了看演唱會相信，直接發文說「要我證明什麼的不要來私我」。記者翁至成／翻攝
廖男、徐男認為不少人為了看演唱會相信，直接發文說「要我證明什麼的不要來私我」。記者翁至成／翻攝
警方在日租套房內查扣毒品安非他命。記者翁至成／翻攝
警方在日租套房內查扣毒品安非他命。記者翁至成／翻攝
警方在日租套房內查扣毒品安非他命。記者翁至成／翻攝
警方在日租套房內查扣毒品安非他命。記者翁至成／翻攝

毒品 演唱會 詐欺 通緝

延伸閱讀

張學友9萬張演唱會門票被秒殺 再曝等8年新「喜訊」

王心凌美成這樣 Ozone、徐暐翔全暈了

南科從業人口近10萬也要有跨年晚會？黃偉哲簽署承諾書

首爾大畢業生修圖學妹照片 靠「換臉」製作上千部色情影片

相關新聞

影／澳洲櫃姐一查竟是泰國「男兒身」 台中工程師3千元完事驚呆

台中市警方在22日獲報，東區一棟出租套房內疑有房客從事性交易，警方在23日前往抓人，發現陳姓工程師已與一名女子，以300...

比黃牛還狂！修圖賣假演唱會門票 主打「原價轉讓」全台百人受騙

廖姓男子跟徐姓男子在網上用修圖軟體販賣假演唱會門票，主打「原價轉讓」、「歐美日韓都有」，吸引民眾留言詢問，面對有人質疑「...

急用借2千未還 卻花4萬5買高檔新機？3男氣炸開槍持刀教訓好友

新北市36歲廖姓男子前晚約3名友人至家中聚餐、席間廖男掏出剛買的價值4萬5千元高檔手機，友人想起之前廖男曾向他借2千元至...

黃金盤商替假投資詐團洗錢3千萬 收贓款買金塊鑄造販售

黃金盤商楊姓男子涉嫌替假投資詐騙集團洗錢，收取贓款購買黃金鑄造販售，將泰達幣轉給詐團，並假造黃金買賣合約。刑事局追查，詐...

涉協助朱國榮棄保潛逃 北檢起訴10人

國寶集團總裁朱國榮因多件炒股及內線交易案，被發布通緝6案，去年9月棄保潛逃偷渡海外，朱與女友陳宛暄至今下落不明。檢警查出...

4億K他命藏鋁錠進口 工程師幫友租倉庫險被當共犯

曾在多間科技大廠擔任工程師的張姓男子，去年4月被控協助毒梟走私270公斤、市值4億元的K他命，被依運輸三級毒品罪法辦，高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。