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急用借2千未還 卻花4萬5買高檔新機？3男氣炸開槍持刀教訓好友

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市36歲廖姓男子前晚約3名友人至家中聚餐、席間廖男掏出剛買的價值4萬5千元高檔手機，友人想起之前廖男曾向他借2千元至今未還，但卻花錢買了高價手機，雙方爭執後友人持空氣槍與菜刀攻擊廖男，還趁隙搶走廖男的手錶及2000元現金。海山警獲報2小時內逮捕3嫌，詢後依加重強盜、殺人未遂罪嫌送辦。

警方將鄒男等3人帶回警局。記者黃子騰／翻攝
警方將鄒男等3人帶回警局。記者黃子騰／翻攝

據了解，36歲的廖姓男子與34歲鄒男、35歲楊男及45歲王男均為朋友，日前廖男因急用向鄒男借款2千元，但卻遲遲未歸還。25日晚間8時許廖男約3人來板橋區幸福路家中聚餐，席間廖男掏出剛買的高檔手機，鄒男詢問手機價值後，廖男不以為意告知花了4萬5千元。

鄒男聽聞後對於廖男遲遲未還2千元，竟花大錢買了新手機，氣得與廖男發生口角，楊男及王男替鄒男助陣，雙方發生扭打後楊男竟持屋內菜刀砍傷廖男下巴，鄒男則掏出空氣槍射傷廖男，導致廖男下巴撕裂傷、右前臂及右手腕擦傷及左胸腹紅腫，鄒男趁隙搶走廖男的手錶及2000元現金後逃離現場。

海山警方接獲廖男報案後立即趕抵現場，並叫救護車將廖男送醫，所幸經治療後已無大礙。警方隨即調閱監視器掌握3嫌行蹤，2小時內分別逮獲行凶的鄒男、楊男及王男，並查獲空氣槍等證物。鄒男等3人警詢時供稱因不滿廖男欠債不還還花大錢買手機，才會憤而行凶並拿走手錶及現金。警方詢後依殺人未遂、加重強盜罪嫌將3人移送新北地檢署偵辦。

鄒男掏出預藏的空氣槍擊傷廖男。記者黃子騰／翻攝
鄒男掏出預藏的空氣槍擊傷廖男。記者黃子騰／翻攝
楊男持這把菜刀砍傷廖男。記者黃子騰／翻攝
楊男持這把菜刀砍傷廖男。記者黃子騰／翻攝

強盜

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