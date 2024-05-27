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影／澳洲櫃姐一查竟是泰國「男兒身」 台中工程師3千元完事驚呆

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警方在22日獲報，東區一棟出租套房內疑有房客從事性交易，警方在23日前往抓人，發現陳姓工程師已與一名女子，以3000元代價完成全套性交易，陳還稱對方是「澳洲櫃姐」，不過警方清查女子資訊發現，與陳交易的女子是泰國人，且是男兒身，也讓聽到的陳傻眼，全案警詢後依違反入出國移民法，將該名泰國女子移請專勤隊收容，遣送出境。

第三警分局東區分駐所在22日接獲通報，轄內一棟出租公寓常有陌生男子進出，更不時傳出女子聲音，懷疑有房客從事性交易，因此隔天即前往查緝，當場查獲陳姓工程師（23歲）與房間內一名外籍人士完成性交易，陳證稱，以3000元與該名女子完成性交易，還說對方是「身材高挑的澳洲櫃姐」。

不過警方事後查證，與陳性交易的女子其實是泰國籍男子Mettaniyom（32歲），持觀光簽證在本月中旬入台，泰男供稱，僅有與陳男性交易即被抓，無與其他人交易，警方對泰男說法存疑，將調查泰男是委由何人承租該房間，全案將依違反社維法、入出國移民法罪偵辦，先將泰男移送台中市專勤隊收容。

警方呼籲，民眾若有發現類似不法情事，可立即撥打「110」或逕撥打各縣市警察局、各分局或各派出所檢舉，警察將依法究辦，以維護民眾的居住品質與環境。

台中市陳姓工程師（左）在東區一間民宅與人性交易，警方查處時，才發現對方是泰國籍男子（右）。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓工程師（左）在東區一間民宅與人性交易，警方查處時，才發現對方是泰國籍男子（右）。記者陳宏睿／翻攝

性交易 泰國

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