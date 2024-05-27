涉協助朱國榮棄保潛逃 北檢起訴10人

國寶集團總裁朱國榮因多件炒股及內線交易案，被發布通緝6案，去年9月棄保潛逃偷渡海外，朱與女友陳宛暄至今下落不明。檢警查出，遊艇租賃業者周哲男及船商鍾明華等人，涉嫌協助朱偷渡至菲律賓，朱再輾轉逃亡多國。台北地檢署今偵結，依涉犯入出國及移民法等罪嫌，起訴周哲男、陳宛暄的雙親及胞弟、鍾明華父子、寶石商夏本杰夫婦、朱的私人秘書曾子育共10人。

檢方指出，朱國榮曾於某飯局結識周哲男，知悉周有意從事基隆八斗子觀光碼頭的投標計畫，認為有機可趁，便向周表示有投資意願，他的官司不樂觀，不想終老獄中，希望能搭遊艇偷渡出境，承諾給周「松崗數位文創股份有限公司」董事長的職位作為報酬。

周哲男聽聞後，同意協助朱國榮偷渡。周透過香港的「旺鼎國際有限公司」名義，以約美金175萬元購入一艘名為「TOPSPEED」義大利製遊艇，並於去年7月間駛入基隆八斗子漁港停放，直到9月間多次航行觀察地形及海象。

去年8月下旬，周哲男將朱國榮偷渡計畫告訴旗下船長鍾明華，兩人研判9月後西南季風逐漸減弱，有利出航南行，再加上適逢海葵颱風離陸出海，受外圍環流影響，各地戶外監視器因雨勢影像不清，正式出逃良機，開始籌備逃亡事宜。

去年9月7日上午6時，鍾明華指示兩名兒子鍾佳融及鍾佳汶，由八斗子漁港駕駛該遊艇至台南安平港等待。同日，朱國榮下午3點，例行性前往台北市政府警察局信義分局三張犁派出所報到後，直接前往位於忠孝西路的大亞商城地下室停車場，後來再至周哲男住處換車南下，於晚間7點41分，抵達台南安平碼頭，周將車子駛近TOPSPEED遊艇旁，由鍾姓兄弟將物資班上船。

一切準備就緒，朱國榮晚間8點，趁雨勢磅礴、夜色昏暗之際摸黑登艇，藏在艙內默不作聲。直到遊艇通過安檢，於晚間9點44分啟航駛離安平港，經過約20小時的航程，遊艇抵達菲律賓佬沃碼頭，朱國榮再持萬那杜共和國護照入境。鍾明華於10日搭機與兩名兒子會合後，一同搭機返台，周哲男則將該遊艇委由當地船舶公司出售。

有關朱國榮的萬那杜共和國的護照方面，檢方指出，朱國榮事先與陳宛暄父母謀議，由兩人先辦理良民證，辦妥後將良民證及陳泰壽身分證交給女兒陳宛暄，申辦「以陳泰壽為名、照片為朱國榮」的萬那杜護照。去年8月間，陳泰壽至萬那杜共和國駐香港領事館領取護照，因陳、朱容貌及打扮相似，書面資料相符，成功領取護照，帶回台給朱使用。

檢方指出，去年9月8日，陳宛暄、夏本杰及林郁芬搭機入境菲律賓；隔日，4人搭乘私人班機前往萬那杜共和國。朱、陳在萬那杜生活約3周，便繼續逃亡至以色列，由夏本杰處理朱的包機及住宿事宜。

朱國榮和陳宛暄於抵達以色列後，時逢以色列與巴勒斯坦爆發武裝衝突，兩人再向受夏本杰求助，朱飛至俄羅斯莫斯科、陳則先前往香港，再飛至莫斯科與朱會合，兩人至今下落不明。而朱國榮與陳宛暄逃亡相關費用，則陸續由蔡宜伶、陳瑋䆁及曾子郁匯款支持。