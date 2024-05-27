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涉助國寶總裁朱國榮潛逃 周哲男等10人遭起訴

中央社／ 台北27日電

國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃，北檢查出，朱男透過遊艇租賃業者周哲男等人協助偷渡到菲律賓等地，朱男目前下落不明，今天依違反入出國及移民法等罪嫌起訴周哲男等10人。

除了周哲男，其餘被起訴者還包括與朱國榮一起逃亡的陳姓女友的父母及胞弟、周男公司的鍾姓船長及2名船員、朱國榮的曾姓秘書、鑽石貿易商林姓夫婦等人。

朱國榮涉炒股及內線交易罪，分別被判刑8年、16年，全案由最高法院審理中。檢方認為，朱國榮評估案件遭法院重判定讞的可能性高，不甘入監，於是開始策劃逃亡的計畫。

檢方指出，朱國榮知悉萬那杜共和國護照可以免簽進入大英國協、俄羅斯等地，他與陳姓女友及家人共同謀議，由陳女父親假扮成朱國榮到香港申辦萬那杜護照，再交給朱國榮使用。

檢方調查，朱國榮以周哲男公司名義購買1艘義大利遊艇，去年9月7日由鍾姓船長等3人從基隆八斗子漁港開往台南安平港停泊，等到朱國榮到派出所報到後，由周男開車載著朱國榮等人到安平港，再偷渡到菲律賓佬沃碼頭，朱國榮再持萬那杜護照入境菲律賓。

檢方查出，朱國榮早年從事鑽石買賣認識林姓女子與夏姓外籍配偶，朱男與搭機前往的陳姓女友會合後，與林女夫婦一同到萬那杜，林女夫婦隨後經澳洲轉機返回台灣，由夏男處理朱國榮及女友搭包機前往以色列、後來轉往俄羅斯莫斯科，朱國榮迄今下落不明。

檢方表示，陳女與朱國榮逃亡後，陳女的媽媽與弟弟除了在台灣照料2人的兒子，還幫忙陳女繳納境外刷卡的信用卡費；朱國榮的曾姓秘書則全權處理朱、陳逃亡在外的費用，以及撥款給陳女家人花用。

國寶集團總裁朱國榮（中）棄保潛逃。聯合報系資料照
國寶集團總裁朱國榮（中）棄保潛逃。聯合報系資料照

女友 朱國榮 護照

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