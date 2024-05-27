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4億K他命藏鋁錠進口 工程師幫友租倉庫險被當共犯

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

曾在多間科技大廠擔任工程師的張姓男子，去年4月被控協助毒梟走私270公斤、市值4億元的K他命，被依運輸三級毒品罪法辦，高雄地院審理時，法官認定他未參與走私判無罪，檢方不服再上訴，高雄高分院維持一審見解，今仍判張男無罪。可再上訴。

海關與調查局幹員去年4月在高雄港查獲可疑貨櫃，開櫃查驗後在裡面發現30塊鋁錠藏有270公斤、市值4億元的K他命，後來追蹤該只貨櫃去向，等貨櫃運往新北市某間倉庫後，趁張男取貨時一舉將毒品、張男緝獲。

由於該間倉庫同月13日曾有大麻夾藏在木材貨品中走私，檢方認為兩案均屬同一集團所為，並認為張男曾出國深造，想出以鋁錠藏毒的手法，將毒品藏在鑿空的鋁錠中運抵台灣，偵結依運輸三級毒品罪嫌將張男起訴。

高雄地院審理時張男喊冤，他是受馬來西亞籍的同事「Lucas Ting」請託，租用倉庫存放鋁錠，根本不知道裡面有毒品。張的辯護律師也稱，張男都用本名簽約，並以自己帳戶匯訂金，只收取1萬元，報酬跟洽詢代訂倉庫代價相當，與運輸巨量毒品獲得的報酬根本不成比例，不可能走私毒品。

雄院合議庭根據張男與「Lucas Ting」對話紀錄，發現張與對方僅聯繫承租倉庫事宜，並未討論運毒等相關犯罪，另依據倉儲、進口商等員工證詞，鋁錠進口都由另一名男子「David」接洽，並非由張男負責報關及運輸。

另外，張男雖租下的倉庫曾因藏放毒品被查獲，但法官根據現場監視器畫面，發現張男在現場神情及肢體動作都無防備狀態，與一般從事重大犯罪行為人的神色舉止有別，並不能因此推論張男涉嫌運輸毒品。

一審認定張男僅協助承租倉庫，並非接貨人；因毒品運輸屬重罪，張男有穩定工作，學識尚佳，家境小康，在胞姊行銷公司任職，他無前科、毒品接觸史，未有強烈誘因突然鋌而走險，依罪證不足判張男無罪。

檢方不服再上訴，主張犯罪集團手下成員均採「單線指揮」，成員間無橫向聯繫並不影響犯罪；「David」與「Lucas Ting」或張男雖無對話紀錄可查，不能僅因此即認他們無犯意聯絡，何況張男事後立即將相關對話紀錄刪除，可見他確有湮滅證據故意。

但二審合議庭認為，張男手機都查無與「David」對話紀錄，且張男與「Lucas Ting」的訊息，未見有和私運毒品相關明確或隱喻話語，審酌其他人證詞，鋁錠進口來台都由「David」，張僅受「Lucas Ting」請託租賃倉庫，缺少與毒梟往來的證據，仍判張男無罪。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

調查局、海關去年四月在進口鋁錠查獲市值4億元的K他命毒品，涉嫌承租倉庫的張姓男子最後被法院認定未參與走私，一、二審判決無罪。記者張議晨／翻攝
調查局、海關去年四月在進口鋁錠查獲市值4億元的K他命毒品，涉嫌承租倉庫的張姓男子最後被法院認定未參與走私，一、二審判決無罪。記者張議晨／翻攝

毒品 貨櫃 走私

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