藍寶堅尼、服飾店遭砸被害人都是他 犯嫌落網他卻失聯
高雄市新興區新崛江商圈一間韓國服飾店，24日凌晨遭人開車衝撞；25日深夜仁武區一輛市價逾1200萬元的藍寶堅尼休旅車車窗遭人砸毀，兩地警方事後調查，被害人都是陳姓男子，警方逮4名涉案男子，怪異的是，陳在服飾店遭砸後到案作筆錄，但名車被砸，犯嫌已落網，陳卻失聯，讓警方懷疑整起案件背後不單純。
新興警分局五福二路派出所24日清晨4時7分許接獲陳姓男子（35歲）報案，指稱位於文橫二路巷弄內經營的服飾店遭轎車衝撞，請求警方到場調查。
警方獲報趕抵，只見服飾店整片鐵門被撞掉，店面敞開，店內一片狼藉；後陳男到派出所做筆錄，聲稱因經營服飾店周轉不靈，上個月向友人王姓男子（20歲）借款50萬，因借款到期後，只能還出25萬元，可能因此引發王不滿。
警方調閱監視器「以車追人」，2小時後，循線在左營區及屏東縣逮捕王男及其同夥陳姓男子（18歲）；警詢後依毀損、恐嚇等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。
未料，25日清晨，陳回到仁武區昨天凌晨4時許回到大樓住處，發現市價逾1200萬元的藍寶堅尼休旅車車窗遭砸毀，陳男報警後，警方迅速逮捕辛姓、夏姓男子到案，兩人稱與陳無金錢糾紛，是酒後口角洩憤，因無人受傷，警方依毀損及恐嚇罪嫌偵辦。
其中仁武警分局警方事後去電聯絡陳男到案做被害人筆錄，陳原答應要找時間到派出所，但警方昨晚再連絡陳，陳已關機不知去向。
由於陳男在新興、仁武兩地服飾店和租賃的名車均遭人砸毀，犯案時間緊密，另犯嫌只針對藍寶堅尼車窗砸、而非版金，似乎刻意躲開高價修車費，加上陳迄今不願到案做筆錄等因素，警方懷疑案情不單純，將持續聯繫陳男到案，並調查是否有集團犯案可能。
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