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藍寶堅尼、服飾店遭砸被害人都是他 犯嫌落網他卻失聯

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市新興區新崛江商圈一間韓國服飾店，24日凌晨遭人開車衝撞；25日深夜仁武區一輛市價逾1200萬元的藍寶堅尼休旅車車窗遭人砸毀，兩地警方事後調查，被害人都是陳姓男子，警方逮4名涉案男子，怪異的是，陳在服飾店遭砸後到案作筆錄，但名車被砸，犯嫌已落網，陳卻失聯，讓警方懷疑整起案件背後不單純。

新興警分局五福二路派出所24日清晨4時7分許接獲陳姓男子（35歲）報案，指稱位於文橫二路巷弄內經營的服飾店遭轎車衝撞，請求警方到場調查。

警方獲報趕抵，只見服飾店整片鐵門被撞掉，店面敞開，店內一片狼藉；後陳男到派出所做筆錄，聲稱因經營服飾店周轉不靈，上個月向友人王姓男子（20歲）借款50萬，因借款到期後，只能還出25萬元，可能因此引發王不滿。

警方調閱監視器「以車追人」，2小時後，循線在左營區及屏東縣逮捕王男及其同夥陳姓男子（18歲）；警詢後依毀損、恐嚇等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

未料，25日清晨，陳回到仁武區昨天凌晨4時許回到大樓住處，發現市價逾1200萬元的藍寶堅尼休旅車車窗遭砸毀，陳男報警後，警方迅速逮捕辛姓、夏姓男子到案，兩人稱與陳無金錢糾紛，是酒後口角洩憤，因無人受傷，警方依毀損及恐嚇罪嫌偵辦。

其中仁武警分局警方事後去電聯絡陳男到案做被害人筆錄，陳原答應要找時間到派出所，但警方昨晚再連絡陳，陳已關機不知去向。

由於陳男在新興、仁武兩地服飾店和租賃的名車均遭人砸毀，犯案時間緊密，另犯嫌只針對藍寶堅尼車窗砸、而非版金，似乎刻意躲開高價修車費，加上陳迄今不願到案做筆錄等因素，警方懷疑案情不單純，將持續聯繫陳男到案，並調查是否有集團犯案可能。

高市新興警分局五福所警方循線逮捕開車衝撞服飾店的王姓男子（前者）及其同夥陳姓男子。記者石秀華／翻攝
高市新興警分局五福所警方循線逮捕開車衝撞服飾店的王姓男子（前者）及其同夥陳姓男子。記者石秀華／翻攝
高雄一輛停在停車場的藍寶堅尼「Urus」休旅車遭砸，在網路熱烈討論。取自黑色豪門企業
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高市仁武警分局警方循線逮捕砸毀陳姓男子租賃的藍寶堅尼的辛姓男子和夏姓男子到案。記者石秀華／翻攝
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高雄市王姓男子借款50萬元給開服飾店的陳姓友人周轉，因不滿陳僅還25萬元，駕車衝撞服飾店洩恨，警方獲報到場調查。記者石秀華／翻攝
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休旅車 恐嚇 藍寶堅尼

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