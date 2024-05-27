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影／台灣沒有外匯管理局...假主委仍冒名騙到22人207萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化市陳姓男子籌組詐騙集團，涉在去年底，先用假交友與被害人搭上線後，再以「外匯管理局」名義，謊稱外匯資金因金額過大，涉嫌洗錢被扣押，騙得被害人提供金融卡、密碼等，刑事局中打在今年2月間獲報，3月收網，帶回陳等涉案6人；經查，此案共有22人被騙，金額達207萬元，警方提醒，台灣僅有央行有外匯局，而非外匯管理局，國人需多留意。

刑事局打詐中心在去年底以大數據分析「取簿集團」被害案件，發現中部地區有歹徒以假交友手法，先取信被害人，佯稱要從國外匯款進來，再由自稱為「外匯管理局」主委「黃○○」的歹徒，以話術詐騙取得被害人銀行帳戶金融卡及密碼，利用被害人銀行帳戶，收受其他詐欺被害人的匯款，從事詐欺及洗錢犯罪，情資分交由刑事局中打二隊偵辦。

刑事局中打二隊報請彰化地檢署檢察官指揮後，與彰化縣北斗警分局、苗栗縣刑大等單位，共組專案小組偵辦，經蒐證完備後，在今年年3月18日持搜索票、拘票，前往彰化縣員林市，拘提陳姓男子（39歲）到案。

專案小組執行時，得知另有配合的車手集團，正於苗栗縣苗栗市進行提領被害人匯款，雙方已約定於寺廟前交收贓款，警方趕往一舉查獲，成功即時阻詐。

此案計查獲陳姓男等6人，查扣手機6支、金融提款卡19張、點鈔機、現金40萬餘元等證物。初步清查遭詐欺被害民眾共22人，詐騙金額達207萬餘元，全案警詢後，分別解送彰化、苗栗地方檢察署偵辦，其中陳男等4人被羈押禁見。

刑事局呼籲，民眾要多留心網路交友陷阱，如輕信他人言語而交付自身金融帳戶存摺、提款卡或密碼等，除導致帳戶遭警示凍結外，更可能淪為詐欺幫助犯，不可不慎。詐騙手法層出不窮，請民眾小心求證或撥打165反詐騙諮詢專線諮詢，警方將持續加強各類詐欺案件之查緝，以確保民眾財產不受侵害，維護社會治安。

彰化市陳姓男子為首的詐騙集團，利用外匯管理局的名義，詐騙國人，一共有22人受騙，專案小組查扣涉案現金、金融卡等贓證物。記者陳宏睿／攝影
彰化市陳姓男子為首的詐騙集團，利用外匯管理局的名義，詐騙國人，一共有22人受騙，專案小組查扣涉案現金、金融卡等贓證物。記者陳宏睿／攝影
彰化市陳姓男子為首的詐騙集團，利用外匯管理局的名義，詐騙國人，一共有22人受騙，專案小組查扣涉案現金、金融卡等贓證物。記者陳宏睿／攝影
彰化市陳姓男子為首的詐騙集團，利用外匯管理局的名義，詐騙國人，一共有22人受騙，專案小組查扣涉案現金、金融卡等贓證物。記者陳宏睿／攝影
彰化市陳姓男子為首的詐騙集團，利用外匯管理局的名義，詐騙國人，一共有22人受騙，被害金額破200萬元。記者陳宏睿／翻攝
彰化市陳姓男子為首的詐騙集團，利用外匯管理局的名義，詐騙國人，一共有22人受騙，被害金額破200萬元。記者陳宏睿／翻攝
彰化市陳姓男子為首的詐騙集團，利用外匯管理局的名義，詐騙國人，一共有22人受騙，被害金額破200萬元。記者陳宏睿／翻攝
彰化市陳姓男子為首的詐騙集團，利用外匯管理局的名義，詐騙國人，一共有22人受騙，被害金額破200萬元。記者陳宏睿／翻攝
彰化市陳姓男子為首的詐騙集團，利用外匯管理局的名義，詐騙國人，一共有22人受騙，專案小組在3月間收網，查扣現金等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
彰化市陳姓男子為首的詐騙集團，利用外匯管理局的名義，詐騙國人，一共有22人受騙，專案小組在3月間收網，查扣現金等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
彰化市陳姓男子為首的詐騙集團，利用外匯管理局的名義，詐騙國人，一共有22人受騙，被害金額破200萬元。記者陳宏睿／翻攝
彰化市陳姓男子為首的詐騙集團，利用外匯管理局的名義，詐騙國人，一共有22人受騙，被害金額破200萬元。記者陳宏睿／翻攝
彰化市陳姓男子為首的詐騙集團，利用外匯管理局的名義，詐騙國人，一共有22人受騙，專案小組收網帶回陳男等6人。記者陳宏睿／翻攝
彰化市陳姓男子為首的詐騙集團，利用外匯管理局的名義，詐騙國人，一共有22人受騙，專案小組收網帶回陳男等6人。記者陳宏睿／翻攝

外匯 詐騙集團

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