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熱炒店酒客喝醉開槍射對面大樓 他以為放鞭炮突驚「家中現彈孔」

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名52歲鍾姓男子，昨天凌晨在新莊區某熱炒店喝醉後掏出手槍射擊1發，子彈射進對面大樓住家屋內，卻都沒人報案，直到天亮住戶發現彈孔。警方迅速鎖定對象並聲請拘票，鍾男得知警察要找他，趕緊帶著改造手槍去投案。

被害人指稱，昨天凌晨0時許，疑似聽見屋外好像有人放鞭炮，沒特別在意，不料上午11時許卻發現住家前陽台玻璃窗和木門各有1個小洞，疑似彈孔，中午才報案。警方安排鑑識，在屋內找到1顆彈頭，分析彈道鎖定樓下熱炒店，並在店外水溝內找到1個彈殼。

專案小組查訪周邊店家、調閱監視器，均未看見有人開槍，中華路二段熱炒店店方則說昨天凌晨並無客人吵架糾紛，但警方發現有幾名男子在大約案發時間，攙扶酒醉的友人離開熱炒店，隨即鎖定對象、向新北地檢署聲請搜索票和拘票。

鍾姓男子得知警方在找開槍嫌犯，隨即於昨天下午4時許，主動攜帶改造手槍向新莊警分局投案，他聲稱當時與5、6個朋友喝酒吃消夜，並沒有吵架，但實在喝得太醉，不記得為何突然掏出手槍對空射擊1發。

鍾男的朋友都被他的脫序行為嚇一大跳，見未驚動其他人，趕緊結帳把他帶走。鍾男警詢後被依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毀損罪嫌移送新北地檢署送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

52歲鍾姓男子昨天凌晨在新莊區某熱炒店，酒醉掏出手槍射擊1發，子彈射進對面大樓住家屋內，卻都沒人報案，直到天亮住戶發現彈孔。鍾男得知警察要找他，趕緊帶著改造手槍去投案。記者林昭彰／翻攝
52歲鍾姓男子昨天凌晨在新莊區某熱炒店，酒醉掏出手槍射擊1發，子彈射進對面大樓住家屋內，卻都沒人報案，直到天亮住戶發現彈孔。鍾男得知警察要找他，趕緊帶著改造手槍去投案。記者林昭彰／翻攝
新莊區某大樓住戶發現前陽台玻璃窗和木門各有1個小洞，疑似彈孔，趕緊向警方報案。記者林昭彰／翻攝
新莊區某大樓住戶發現前陽台玻璃窗和木門各有1個小洞，疑似彈孔，趕緊向警方報案。記者林昭彰／翻攝
52歲鍾姓男子昨天凌晨在新莊區某熱炒店，酒醉掏出手槍射擊1發，子彈射進對面大樓住家屋內，卻都沒人報案，直到天亮住戶發現彈孔。鍾男得知警察要找他，趕緊帶著改造手槍去投案。記者林昭彰／翻攝
52歲鍾姓男子昨天凌晨在新莊區某熱炒店，酒醉掏出手槍射擊1發，子彈射進對面大樓住家屋內，卻都沒人報案，直到天亮住戶發現彈孔。鍾男得知警察要找他，趕緊帶著改造手槍去投案。記者林昭彰／翻攝

新北 槍砲彈藥 熱炒店

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