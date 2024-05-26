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遺失6.5公斤安毒又偽造文書 調查官判降1級改敘

中央社／ 台北26日電

調查官詹孟霖在調查局航基站任內遺失6.5公斤安非他命，還偽造送驗公文，法院依偽造文書罪判1年6月徒刑，緩刑3年確定。懲戒法院判處詹男降1級改敘，可上訴。

監察院調查，原調查局航業處基隆站調查官詹孟霖平時未妥慎保管扣押物，民國108年10月至11月間承辦阮如玉毒品郵包案時，委託同事將扣押6.5公斤安非他命攜到調查局進行鑑定，詹孟霖在只獲同事口頭同意後，就將毒品置於辦公室公共空間的塑膠箱上，並未確認同事確實點收。

監察院表示，詹孟霖後來發現毒品並未送到調查局而遍尋不著，面對桃園地檢署多次詢問辦理進度時，為掩過飾非竟製作內容不實的函稿，使桃園地檢署誤認此毒品還在鑑定中而簽結，始終未向上呈報6.5公斤安非他命遺失情事。

這起6.5公斤的扣案毒品，直到111年9月27日在航基站地下室庫房鐵櫃中被尋獲。

詹孟霖涉嫌製作內容不實的函稿部分，桃園地方法院依偽造文書罪判刑1年6月，緩刑3年，詹孟霖未上訴而確定。行政部分，調查局在事發後將詹孟霖調離現職，移送監察院調查，監察院去年12月間彈劾詹孟霖，移送懲戒。

懲戒法院認為，詹孟霖未確切實保管扣案毒品，致扣案毒品一時下落不明，遍尋無著，暫難送驗，又為應付檢察官關於案件偵辦進度查詢，偽造扣案毒品送驗的公文，違失情節及程度非輕，審酌詹男已坦承違失，扣案毒品也已尋獲，判決降1級改敘，可上訴。

桃園 毒品 監察院

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