恆春小吃店因敬酒態度問題 3工人持刀、砸磚塊殺人未遂送辦
多名建築工人昨晚到屏東縣恆春鎮恆西路一家卡拉OK小吃部餐敘，席間因敬酒態度問題引爆口角衝突，進而上演全武行，31歲廖姓男子跑到廚房拿水果刀，刺傷官姓男子背部，並拿磚頭砸傷林姓男子，3名傷者送醫幸無生命危險。警方據報到場已不見人，連夜逮捕廖等3人，訊後被依殺人未遂、傷害等罪嫌移送檢方偵辦。
昨天晚上10時許，恆春鎮恆西路段一家小吃部傳出酒客互毆濺血事件，警方立即派遣快打警力趕往現場，到場只見圍觀的人群，經循線調查後發現是工人聚餐酒後鬧事；警方調查，席間因敬酒態度問題引發廖姓、張姓、鐘姓3人不滿，雙方在包廂內互毆，從店內一路打到店外，過程中，廖姓男子還跑到店家廚房持水果刀刺傷官男、並持磚塊砸傷林男。
警方連夜逮捕廖姓男子等3人，並將雙方隨後趕到的支援人士隔開，帶返派出所釐清案情，至於背部遭水果刀刺傷的官男及頭部被磚塊砸傷的林姓、張姓男子，經送恆春基督教醫院治療後都無生命危險，也帶回分局接受調查；訊後將廖姓男子等3人依殺人未遂、傷害等罪嫌移送偵辦。
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