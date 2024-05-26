影／台中租客製造髒亂 房東起疑通報警 查出他是藥頭

台中市賴姓男子曾犯毒品案件，平時是工人，不過為賺取不法，還兼賣安非他命牟利，賴因都只販售給熟客，僅在自己租屋處交易，未免犯行曝光，賴會經常變換租屋處，然而賴常在租屋處製造髒亂，房東整理時聞到異味，向調查的警方通報，警方在今年初收網抓人，查扣市價1.5萬元毒品，檢方近日以毒品罪偵結。

台中市刑大三隊在去年底獲報，賴姓工人（39歲）涉嫌販售毒品，全案經報請台中地檢署檢察官指揮後，展開調查，偵搜期間發現，賴男與其他毒販不同，平時在工地工作，作息正常，不接生客，只接熟客，也不委由販毒小蜜蜂與客人交易，反都與藥腳約在自己的租屋處。

警方調查，因賴男擔心犯行曝光，經常變換租屋地點，偵查期間，賴已在太平、霧峰、東區、南屯等地租屋，不過多名房東都向警方反映，房間凌亂、堆積垃圾，需特別清理才能再租給下一個房客，房東也提供，房子裡常有奇怪的「異味」，懷疑賴有從事毒品交易。

全案在今年2月間收網，趁賴男在住處休息時，前往搜索，查扣安非他命毒品、大量毒品殘渣袋，共計安非他命毒品12包（重5.67公克）、安非他命毒品（吸管裝、重0.47公克）、安非他命吸食器，毒品市價約1.5萬元。

經警方帶回訊問後，賴坦認販賣毒品給其他成癮者，全案依毒品危害防治條例，移送檢方偵辦，台中地院裁定羈押，近日檢方以毒品罪起訴賴。

台中市刑大提醒，如發現社區進出人員頻繁且陌生，尤其是深夜活動頻繁。或居住者行為異常，常有精神恍惚或過度活躍的狀況。居住處附近常出現不明的異味，如化學品或燃燒植物的氣味，都是毒品人口活動的徵兆，請立即撥打110通報。