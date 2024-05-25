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與前女友有糾紛 男朝北巿文山區更生機構天花板開槍

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市文山區木柵路二段一處更生機構，遭36歲姚姓前員工持空氣步槍攻擊，窗戶玻璃及輕鋼架天花板遭槍擊破壞，轄區文山一警分局展開查緝，2小時緝捕到案。

槍擊案發生在24日下午6時許，槍擊發生時現場無人受傷。文山一警分局組成專案小組，擴大調閱周邊監視器，迅速掌握涉案嫌犯身分，循線與大同分局在大同區延平北路二段發現姚嫌蹤跡，警方壓制逮捕，查扣涉案空氣步槍1把。

據了解，姚嫌是更生機構前員工，與現任女員工曾經交往，兩人分手後，因為一輛自小客車買賣及所屬問題發生糾紛，姚嫌不滿持槍射擊機構洩憤。

槍擊案發生後2小時，警方迅速偵破，犯罪嫌疑人訊後，依恐嚇、毀損罪嫌移送法辦，涉案槍枝另送鑑驗中。

姚姓男子因與前女友發生糾紛，憤而持槍射擊更生機構洩憤。記者廖炳棋/翻攝
姚姓男子因與前女友發生糾紛，憤而持槍射擊更生機構洩憤。記者廖炳棋/翻攝
姚姓男子因與前女友發生糾紛，憤而持槍射擊更生機構洩憤。記者廖炳棋/翻攝
姚姓男子因與前女友發生糾紛，憤而持槍射擊更生機構洩憤。記者廖炳棋/翻攝

分手 槍擊 監視器

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