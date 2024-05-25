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影／高雄男暗夜逆向騎車躲警鑽小巷 被攔太激動果然有鬼

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄58歲王姓男子前晚8時許在鼓山區興隆路逆向騎車，正好巡警撞見一路慢速尾隨，直至楊男躲進小巷，才一舉攔查；一開始，王辯稱視力有問題求通融，但警見他王言詞閃躲疑有違禁品，喝令她交出口袋物，王自知難逃法網，只好將吸食器、一包海洛因交出，被依違反毒品危害防制法罪嫌送辦。

鼓山警分局表示，當晚王逆向行駛，在巷弄間被巡邏警組逮個正著；盤查過程中，王情緒激動的要求員警放他一馬，還嚇得跳腳，動作誇張，因此，警當下研判，王恐持違禁品在身。

由於，員警命他掏出口袋物，要求搜身，王才主動交出玻璃球吸食器、及毒品海洛因一包（毛重0.37公克），並坦承持有並吸食毒品，警依法將王逮捕，移送高雄地檢署偵辦，後續將積極擴大追緝毒品上游來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄警方暗夜攔查騎車逆向男子。記者古和純／翻攝
高雄警方暗夜攔查騎車逆向男子。記者古和純／翻攝
高雄王姓男子遇警盤查主動交出毒品海洛因一包。記者古和純／翻攝
高雄王姓男子遇警盤查主動交出毒品海洛因一包。記者古和純／翻攝
玻璃吸食器。記者古和純／翻攝
玻璃吸食器。記者古和純／翻攝

毒品 視力 高雄市

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