殺人未遂犯脫逃 醫院延遲通報罰9萬

簡姓殺人未遂通緝犯脫逃4天，北北基警力大追緝才落網。基隆衛生局調查，南光醫院延遲逾4小時通報，引發社會大眾生命安全風險及恐慌，昨依違反精神衛生法重罰9萬元。基隆地檢署昨也偵結起訴，向法院聲請簡易判決處刑，檢方也查出，簡男因不適應醫院環境而脫逃。

簡男犯殺人未遂罪判刑3年，入獄前在基隆一家醫院接受監護2個多月後，19日從醫院脫逃遭通緝，先搭國道客運到台北，再移動到新北，導致民眾恐慌。

檢方查出，簡男因不適應醫院環境脫逃，19日上午9點51分多在醫院管制區域內活動期間，趁無人注意時，先躲藏在醫院吸菸區草叢、廢棄桌椅等遮蔽物後方，待醫院生活輔導員將其餘院所病患帶回院內的空檔，上午9點56分許獨自一人沿管制區旁山徑，徒步逃離醫院。

檢察官前往醫院實地履勘、調閱相關影像，比對簡男及證人說詞等，釐清整起事件為簡男一人所為，醫院人員並沒有故意縱放或協助。

衛生局長張賢政說，目前中央正規畫建置司法精神醫院及病床，已修法完成的精神衛生法將於今年12月施行，要實踐這些政策及新法規的良善立意，需政府投入龐大資源。

張賢政表示，中央衛生主管機關及司法機關應盤點全國資源，規畫分級分流收治，並給相關醫院及地方政府衛生局社區心理衛生中心適當資源，以做好精神個案照護及管理。