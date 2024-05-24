台南毒蟲缺錢買毒 持槍搶劫飲料店被判8年2月

41歲江姓男子疑因缺錢買毒品，去年12月16日下午持改造手槍到台南北區公園路飲料店，向女店員表示「我要搶劫」，取槍上膛後搶走櫃台1萬多元，女店員作證當時卡彈且掉出子彈，江否認亮槍，不為法官所接受，認他犯持非制式手槍及攜帶凶器強盜罪應執行8年2月，並科罰金5萬元。

檢警調查，江明知具有殺傷力非制式手槍、子彈，非經主管機關許可，不得非法持有，自去年11月16日前未經許可，持有具殺傷力非制式手槍1支及子彈24顆。去年12月16日下午1時50分許，江攜帶非制式槍彈，至北區公園路飲料店，向蔡姓女店員表示「我要搶劫」。

他先打開側背包露出手槍，隨後取出手槍作上膛動作，並指向蔡女再度表示「我要搶劫」，致使她不能抗拒，任由江動手搶走櫃台處1萬多元。江得手後先步行後駕駛機車離去。後經蔡女報警處理，警方循線逮人。

江說，他承認有持手槍、子彈搶劫，但是他在搶劫過程中，沒有拿出手槍，都是放在他的包包中。

蔡女證稱，案發當時她在店內量茶葉，對方就走進來說他要搶劫，然後從包包亮出槍枝，再次說他要搶劫，對方有上膛的動作，但卡彈且掉出子彈，槍枝是黑色的、中間有銀色、鏤空，當時子彈從鏤空處掉出。她表示，對方上膛後持槍指著她。

台南地院合議庭表示，蔡女證詞內容清晰明確，所形容槍枝特徵與江所持有、經扣案非制式手槍外觀相符，如非江確曾將該手槍從包包內取出為上膛動作後，持它指向蔡女，蔡女不至於作具體且切合槍枝外觀特徵證述內容，蔡女證詞堪可採信。

法官認江犯非法持有非制式手槍罪處5年6月並科罰金5萬元，又犯攜帶凶器強盜罪處7年6月，應執行8年2月並科罰金5萬元，扣案非制式槍彈均沒收，另未扣案犯罪所得1萬元沒收，可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885