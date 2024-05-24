快訊

傳年薪800萬…跨領域遭轟當門神 王必勝嘆：當外送員也會有意見

相差40歲！檢察官迷上鮮肉男警 摸大腿「約泡湯」鹹濕簡訊曝光

愈晚人愈多…立院續審國會改革法案 估破3萬人包圍立法院

台南毒蟲缺錢買毒 持槍搶劫飲料店被判8年2月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

41歲江姓男子疑因缺錢買毒品，去年12月16日下午持改造手槍到台南北區公園路飲料店，向女店員表示「我要搶劫」，取槍上膛後搶走櫃台1萬多元，女店員作證當時卡彈且掉出子彈，江否認亮槍，不為法官所接受，認他犯持非制式手槍及攜帶凶器強盜罪應執行8年2月，並科罰金5萬元。

檢警調查，江明知具有殺傷力非制式手槍、子彈，非經主管機關許可，不得非法持有，自去年11月16日前未經許可，持有具殺傷力非制式手槍1支及子彈24顆。去年12月16日下午1時50分許，江攜帶非制式槍彈，至北區公園路飲料店，向蔡姓女店員表示「我要搶劫」。

他先打開側背包露出手槍，隨後取出手槍作上膛動作，並指向蔡女再度表示「我要搶劫」，致使她不能抗拒，任由江動手搶走櫃台處1萬多元。江得手後先步行後駕駛機車離去。後經蔡女報警處理，警方循線逮人。

江說，他承認有持手槍、子彈搶劫，但是他在搶劫過程中，沒有拿出手槍，都是放在他的包包中。

蔡女證稱，案發當時她在店內量茶葉，對方就走進來說他要搶劫，然後從包包亮出槍枝，再次說他要搶劫，對方有上膛的動作，但卡彈且掉出子彈，槍枝是黑色的、中間有銀色、鏤空，當時子彈從鏤空處掉出。她表示，對方上膛後持槍指著她。

台南地院合議庭表示，蔡女證詞內容清晰明確，所形容槍枝特徵與江所持有、經扣案非制式手槍外觀相符，如非江確曾將該手槍從包包內取出為上膛動作後，持它指向蔡女，蔡女不至於作具體且切合槍枝外觀特徵證述內容，蔡女證詞堪可採信。

法官認江犯非法持有非制式手槍罪處5年6月並科罰金5萬元，又犯攜帶凶器強盜罪處7年6月，應執行8年2月並科罰金5萬元，扣案非制式槍彈均沒收，另未扣案犯罪所得1萬元沒收，可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

江男持槍行搶台南北區飲料店，當晚被警方在東區崇德路上逮捕送辦，台南地院認他犯持非制式手槍及攜帶凶器強盜罪應執行8年2月並科罰金5萬元。圖／讀者提供
江男持槍行搶台南北區飲料店，當晚被警方在東區崇德路上逮捕送辦，台南地院認他犯持非制式手槍及攜帶凶器強盜罪應執行8年2月並科罰金5萬元。圖／讀者提供

搶劫 槍枝 毒品

延伸閱讀

南投民宅藏地下兵工廠...彰警查獲4槍219彈 屋頂還種大麻

汐止鬧區凌晨連開8槍嚇壞居民 改造手槍買賣當街測試3人遭訴

曾在兵工廠服役喜歡槍械 園藝男子收藏槍枝被法辦

陸軍上尉搭機飛澎湖旅遊 安檢查出行李有顆機槍子彈

相關新聞

台南毒蟲缺錢買毒 持槍搶劫飲料店被判8年2月

41歲江姓男子疑因缺錢買毒品，去年12月16日下午持改造手槍到台南北區公園路飲料店，向女店員表示「我要搶劫」，取槍上膛後...

南投民宅藏地下兵工廠...彰警查獲4槍219彈 屋頂還種大麻

彰化縣警局破獲一處地下兵工廠案，查獲林姓通緝犯等4人持有毒品及槍械藏匿在於南投市區，起出獵槍、非制式手槍等4枝槍械、子彈...

桃園騎士未開燈又紅燈迴轉見警急逃6公里 被抄出18支彩虹菸

蕭姓男子昨深夜騎車外出，行經桃園市桃園區三民路一段時，遭巡邏經過的桃園警分局埔子派出所員警發現，蕭男未開大燈且紅燈迴轉，...

向3錢莊借24萬滾複利沒法還 三峽男被押走警救人逮6嫌

簡男透過網路向3家不同錢莊借款共24萬，但利滾利壓的簡男無力還債。22日下午債主委託6煞前往要債，簡男沒錢可還當場被煞押...

松山機場驚傳旅客登機前亂噴辣椒水 航警帶回偵辦

松山機場今天上午驚傳有民眾亂噴辣椒水，疑有旅客受波及。據了解，一名台灣民眾在準備登機通關時，因不明原因拿出辣椒水亂噴，目...

殺人未遂脫逃男基檢偵結起訴！醫院脫逃過程曝原因「不適應」

簡姓殺人未遂通緝犯19日從基隆脫逃4天趴趴走，北北基警力大追緝，22日在新北市新莊落網。基隆地檢署偵辦脫逃罪案，今天偵查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。