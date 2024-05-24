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桃園騎士未開燈又紅燈迴轉見警急逃6公里 被抄出18支彩虹菸

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

蕭姓男子昨深夜騎車外出，行經桃園市桃園區三民路一段時，遭巡邏經過的桃園警分局埔子派出所員警發現，蕭男未開大燈且紅燈迴轉，於是鳴笛攔車要求稽查，詎料蕭男加速逃逸，雙方追逐6公里才被攔下，警方在蕭男身上起出18枝的彩虹菸毒品，警詢後依毒品罪送辦。

桃園分局說明，埔子所員警黃冠穎及謝瑋倫巡邏昨晚11點外出巡邏時，在桃園區三民路一段發現37歲蕭姓騎士紅燈迴轉且機車未開大燈，馬上鳴笛請騎士停車配合稽查取締。

詎料，蕭男不願停車反而加速逃逸，員警立刻尾隨並呼叫支援；為了躲避攔查蕭男在巷弄中四處竄逃，一路違規闖紅燈、任意變換車道甚至騎上人行道，不過員警始終保持安全距離在後尾隨並通報位置，雙方追逐10餘分鐘約6公里，支援警網採四面包圍，終於將蕭男攔下制伏。

桃園分局表示，經過搜查，員警在蕭男的外套口袋發現一包18枝的毒品彩虹菸，全案依法移請相關單位裁處，另外交通違規的部分，員警也依法予以開單告發。

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37歲蕭姓騎士昨晚騎機車外出違規，巧遇桃園警分局埔子派出所巡邏員警，警匪追逐，最後遭警網圍捕，警方在蕭男身上起出18枝彩虹菸毒品，依法送辦。圖／桃園警分局提供
37歲蕭姓騎士昨晚騎機車外出違規，巧遇桃園警分局埔子派出所巡邏員警，警匪追逐，最後遭警網圍捕，警方在蕭男身上起出18枝彩虹菸毒品，依法送辦。圖／桃園警分局提供
37歲蕭姓騎士昨晚騎機車外出，巧遇桃園警分局埔子派出所巡邏員警，警匪追逐，最後遭警網圍捕，警方在蕭男身上起出18枝彩虹菸毒品，依法送辦。圖／桃園警分局提供
37歲蕭姓騎士昨晚騎機車外出，巧遇桃園警分局埔子派出所巡邏員警，警匪追逐，最後遭警網圍捕，警方在蕭男身上起出18枝彩虹菸毒品，依法送辦。圖／桃園警分局提供

人行道 桃園 毒品

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