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向3錢莊借24萬滾複利沒法還 三峽男被押走警救人逮6嫌

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

簡男透過網路向3家不同錢莊借款共24萬，但利滾利壓的簡男無力還債。22日下午債主委託6煞前往要債，簡男沒錢可還當場被煞押走，家屬報警。警方當晚循線在新北市三峽區佳興路一處砂石場旁停車場內救出簡男，帶回6煞偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，簡姓男子（36歲）有多項前科的他，在工地開卡車及怪手維生，曾因在網路簽賭博弈輸了不少錢。今年4月他透過不同借錢網站（地下錢莊），分3次借款共計24萬元，有借6萬元實拿3萬元，但每日要還3000元，有借10萬元實拿8萬元，每7天得還2萬元，簡男試圖「以債還債」但利滾複利壓的他根本無力還錢。

這個月22日下午，高雄、嘉義、台中不同債主，各自委託3車6煞北上向簡男討債。雙方先與簡男約在新北市三峽區介壽路與佳興路口談判，簡男沒錢可還被6煞押上車，旋即帶往佳興路一處砂石場旁停車場限制自由。

過程中，討債賴男（32歲）、簡男（28歲）、向男（31歲）、陳男（28歲）、紀男（25歲）及張女（21歲）等煞，紀男、張女孩是一對情侶。6煞以棍棒恐嚇簡男打電話叫家人拿錢過來解決。簡男家人接到電話，趕緊向三峽警方報案。

三峽警方獲報出動警網，於當晚11時14分左右循線在佳興路一處停車內，找到被人控制在車內的簡男，逮捕6煞搜出K他命毒菸，一併帶回查辦。偵詢時6煞異口同聲表示彼此互不相識，張女表示不知情，其餘5人坦承是受委託北上討債。警詢後依妨害秩序、妨害自由、恐嚇、毒品及重利等罪嫌，將6人移送法辦，並持續追查幕後地下錢莊。

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新北市簡男因欠3家地下錢莊共24萬沒錢還，遭6煞控制行動，三峽警循線救出，搜出毒菸，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市簡男因欠3家地下錢莊共24萬沒錢還，遭6煞控制行動，三峽警循線救出，搜出毒菸，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市簡男因欠3家地下錢莊共24萬沒錢還，遭6煞控制行動，三峽警循線救出，搜出毒菸，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市簡男因欠3家地下錢莊共24萬沒錢還，遭6煞控制行動，三峽警循線救出，搜出毒菸，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市簡男因欠3家地下錢莊共24萬沒錢還，遭6煞控制行動，三峽警循線救出，搜出毒菸，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市簡男因欠3家地下錢莊共24萬沒錢還，遭6煞控制行動，三峽警循線救出，搜出毒菸，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市簡男因欠3家地下錢莊共24萬沒錢還，遭6煞控制行動，圖三峽警循線救出，搜出毒菸，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市簡男因欠3家地下錢莊共24萬沒錢還，遭6煞控制行動，圖三峽警循線救出，搜出毒菸，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市簡男因欠3家地下錢莊共24萬沒錢還，遭6煞控制行動，三峽警循線救出，搜出毒菸，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市簡男因欠3家地下錢莊共24萬沒錢還，遭6煞控制行動，三峽警循線救出，搜出毒菸，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市簡男因欠3家地下錢莊共24萬沒錢還，遭6煞控制行動，三峽警循線救出，搜出毒菸，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市簡男因欠3家地下錢莊共24萬沒錢還，遭6煞控制行動，三峽警循線救出，搜出毒菸，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

網路 討債

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