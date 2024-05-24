影／又是你！毒蟲遇警逃卡車陣狼狽落網 1個月被新北保大抓3次

徐姓男子日前在新北市三重區街頭遇新北保大員警盤查，乘機駕車加速才逃500公尺便卡在車陣中狼狽落網，在其隨身黑色小包包內查獲1包海洛因，同車陳姓女子也一併帶回，徐男坦持有毒品，警詢後將徐男依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，這也是新北保大在一個月第三度查獲徐男。

「又是你！」徐姓男子（47歲）本月21日駕車行經新北市三重區三和路四段遇到新北保大員警盤查，徐男耽心涉嫌持有毒品被抓，乘機駕車加速才逃500公尺便卡在車陣中狼狽落網，警方在其隨身黑色小包包內查獲1包海洛因，同車陳姓女子也一併帶回。

據了解，徐男先前於今年4月26日在三重區遭保大員警查獲涉嫌持有海洛因、安非他命各1包及3支內含毒品殘渣注射針筒，5月2日在板橋區也是被保大查獲涉嫌持有2個海洛因殘渣袋及2支內含毒品殘渣注射針筒，加上5月21日同樣被保大小隊長林吳恭鋒及員警王志豪，在短短一個月內第三度被新北保大員警查獲3次涉嫌持有毒品案。

徐男第一次被逮時，還稱身邊的陳女只是乾妹妹，不到一個月的時間，兩人的愛情修成正果，徐男這次被逮還向承辦員警坦承兩人已於日前登記結婚的消息，也讓員警哭笑不得。警詢後日前將徐男依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北保大第二中隊中隊長謝東陞表示，徐男雖想以駕車逃逸方式躲避員警，但皆無法逃脫員警法眼及追緝，對於員警執勤奮勇及打擊毒品犯罪表現予以嘉許，強調警方會持續嚴正執法、毋枉毋縱，強化打詐、掃黑、肅槍、緝毒等重點治安工作，防制街頭暴力及聚眾鬥毆等不法情事，以維穩轄區治安。

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