弘仁會39人涉「飆股詐騙」 刑事局南打中心跨4縣市逮人
刑事警察局南部打擊犯罪中心，從去年10月至今年4月，陸續偵破竹聯幫弘仁會以「鼎盛」為名的詐團假投資案，逮獲21歲林姓男子等39人詐團成員，犯案地點橫跨高雄、台中、新北、桃園等地，共查扣贓款將近1853萬元，全案依組織犯罪條例、洗錢防制法、詐欺等罪嫌送辦。
刑事局南打中心表示，去年警方接獲李姓被害人向165反詐騙專線反應，接到簡訊或Line等方式聲稱能飆股獲利的詐騙資訊，李損失多達逾數千萬元，案經偵查分析，發現該集團以「鼎盛」等假投資公司協助投顧名義，遊說被害人投資，甚至製作假公司員工名牌、公司大小章收據等取信被害人交付現金。
「只要被害人欲出金，即被封鎖或推拖」警表示，這間投資網站最後乾脆關閉，導致多人受害損失數千萬元，而刑事局結合跨縣市警力組合專案小組，追查贓款金流發現竹聯幫弘仁會成員共組詐欺集團，發現數十個帳戶被用來轉帳洗錢，再交由全台各地車手臨櫃及ATM提領。
據悉，自112年迄今，刑事局報請高雄、新北地檢署指揮偵辦，於112年10月至113年4月期間，執行搜索、拘提行動，共查緝39人到案，查扣手機、筆電、點鈔機等證物，並查扣匯入贓款帳戶贓款共計有1852萬7329元。
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