新任警政署長張榮興：首重打詐 精簡重複工作

新任警政署署長張榮興昨天上任，宣示打詐和減輕員警負擔兩大工作目標。記者邱德祥／攝影 警政署昨舉行新卸任署長交接典禮，新任署長張榮興表示，詐欺犯罪影響人民最巨，上任後首重打詐工作；也預告將簡化重疊性警察工作，力求減輕員警負擔。

張榮興面臨國內詐騙橫行、員警輕生頻傳的警察高壓時代，他說上任後最重要的工作就是打詐，會立即協調相關部會共同合作，跨部會從源頭整治詐欺犯罪。另外他也注意到員警自戕問題，會檢討精簡警察重疊性工作，設法減輕基層員警工作負擔。

內政部長劉世芳昨主持監交，她指卸任署長黃明昭任內有許多警政突破，包含推動科技偵查、精進全民防詐、強化警察執法環境、保障員警執勤安全、完善員警照護福利等，特頒一等內政專業獎章。

黃明昭卸任後轉任國安局副局長，他署長任內基層評價並不高，昨天NPA署長室臉書幾乎一面倒批評他任內表現；刑事局外勤偵查隊一名陳姓隊長甚至公開發文，暗批黃「禍害警界、德不配位」，終於滾到山上去，引發警界熱議。陳被依影響警譽記申誡一次。

陳姓偵查隊長發文中也提到詐騙問題，指詐騙總金額破千億上看兩千億，結果只會欺上瞞下；外界質疑政府美化數字，掩飾詐騙問題嚴重性。

張榮興受訪時說，基隆近日發生人犯脫逃案，警方追人「反應確實有點慢」，將檢討改進；立院審議期間頻有群眾上街聚集，傳出恐有黑道介入攻擊立委，他強調警方負責立院及立委安全，會派員加強維護立委人身安全，警力數也會視現場狀況隨時調整，絕不會讓暴力事件發生。

昨天交接典禮邀請外國使節、地方仕紳、警友等貴賓出席，新任署長在眾人見證下完成交接；會後黃明昭接受列隊獻花步出警政署，結束他一年十個多月的署長任期。