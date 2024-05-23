貼文批黃明昭終於滾去山上 偵查隊長遭記申誡兩次

警政署長黃明昭接任國安局副局長，署長職位由台北市警局長張榮興接任，警政署今舉行新舊任署長交接典禮，但今早警界卻瘋傳一則臉書貼文，痛批「某人」禍害警界、德不配位，終於滾到山上。

貼文引發廣大熱議，陳姓隊長雖然自辯因一時情緒發文，事後迅速刪文，但刑事局仍作出處分，陳姓警官因發文內容不當嚴重影响警譽，處分申誡兩次。

發文者是刑事警察局三大隊陳姓偵查隊長，傳言曾是竹科工程師，因遇到詐騙決定轉職從警，隊長貼文自昨晚起在警界不斷轉傳，內容提及「某人」終於滾去山上，詐騙總額破千億卻只會欺上瞞下，任內對警界有啥貢獻？升職只用自己人，有負面新聞就啟動專案「誰幫我送盆草給他，題字禍害警界、德不配位」，並附上自己5月21日發布的新聞影像，稱下周仍要發新聞。