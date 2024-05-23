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影／新北鷹眼小隊建功 侯友宜慰勉感謝….允諾強化科技設備

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

近來新北多起重大刑案，包括19日基隆逃犯逃竄基隆、北市、新北四天，警方接力追緝最後是新北警抓到，歸功是新北鷹眼小隊成員不眠休的協助。今天下午新北市長侯友宜特地前往鷹眼小隊辦公室慰勉，除感謝鷹眼調閱成員外，也允諾提升科技設備。

新北市長侯友宜今天下午2時許，前往新北市警察局鷹眼小隊辦公室慰勉，除致贈加菜金外，也感謝鷹眼小隊不眠休全力協助。侯友宜說，他要特別感謝鷹眼小隊協助滅門血案（三重3死命案）很快的協助帶到逃犯，今天永平捷運站（永和砍人）嫌犯也迅速逮到，所以他再次謝謝警察們的辛苦，同時也謝謝其他縣市警察幫忙。

針對鷹眼小隊在偵辦案件中發揮很大作用，侯認為應該要提升相關設備。侯說，現在民眾的錄影設備到處都是，像銀行外面也有裝設，如果民眾建置的監視系統跟警察一樣，那在整個資訊整合上，就可以更快速。因為歹徒只會越來越厲害。

侯友宜勉勵鷹眼小隊，要趕快把自己的專業、科技能力及配備快速提升，這樣才能不斷的把作惡多端的歹徒繩之以法，侯允諾，鷹眼小隊有什麼需要增加的設備；或是辦案上有什麼可以提高破案效率的利器，都可以統整出來，市長這邊一定全力支持。

新北市長侯友宜今天下午前往新北市警察局鷹眼小隊辦公室慰勉成員。記者曾伯愷／翻攝
新北市長侯友宜今天下午前往新北市警察局鷹眼小隊辦公室慰勉成員。記者曾伯愷／翻攝
新北市長侯友宜今天下午前往新北市警察局鷹眼小隊辦公室慰勉成員。記者曾伯愷／翻攝
新北市長侯友宜今天下午前往新北市警察局鷹眼小隊辦公室慰勉成員。記者曾伯愷／翻攝
新北市長侯友宜今天下午前往新北市警察局鷹眼小隊辦公室慰勉成員。記者曾伯愷／翻攝
新北市長侯友宜今天下午前往新北市警察局鷹眼小隊辦公室慰勉成員。記者曾伯愷／翻攝
新北市長侯友宜今天下午前往新北市警察局鷹眼小隊辦公室慰勉成員。記者曾伯愷／翻攝
新北市長侯友宜今天下午前往新北市警察局鷹眼小隊辦公室慰勉成員。記者曾伯愷／翻攝
新北市長侯友宜今天下午前往新北市警察局鷹眼小隊辦公室慰勉成員。記者曾伯愷／翻攝
新北市長侯友宜今天下午前往新北市警察局鷹眼小隊辦公室慰勉成員。記者曾伯愷／翻攝

侯友宜 警察

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