影／新北鷹眼小隊建功 侯友宜慰勉感謝….允諾強化科技設備

近來新北多起重大刑案，包括19日基隆逃犯逃竄基隆、北市、新北四天，警方接力追緝最後是新北警抓到，歸功是新北鷹眼小隊成員不眠休的協助。今天下午新北市長侯友宜特地前往鷹眼小隊辦公室慰勉，除感謝鷹眼調閱成員外，也允諾提升科技設備。

新北市長侯友宜今天下午2時許，前往新北市警察局鷹眼小隊辦公室慰勉，除致贈加菜金外，也感謝鷹眼小隊不眠休全力協助。侯友宜說，他要特別感謝鷹眼小隊協助滅門血案（三重3死命案）很快的協助帶到逃犯，今天永平捷運站（永和砍人）嫌犯也迅速逮到，所以他再次謝謝警察們的辛苦，同時也謝謝其他縣市警察幫忙。

針對鷹眼小隊在偵辦案件中發揮很大作用，侯認為應該要提升相關設備。侯說，現在民眾的錄影設備到處都是，像銀行外面也有裝設，如果民眾建置的監視系統跟警察一樣，那在整個資訊整合上，就可以更快速。因為歹徒只會越來越厲害。