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內政部長劉世芳主持警政署長交接 多國的駐台使節、警察同仁等出席

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導

內政部劉世芳今天主持警政署卸、新任署長交接典禮，多國的駐台使節、貴賓和警察同仁出席。劉世芳致詞肯定黃明昭擔任警政署長任內推動的多項重要改革，為台灣警政建設和治安維護做出重大貢獻，為表彰黃明昭的貢獻，內政部頒發一等內政專業獎章表達肯定黃明昭署長，黃明昭卸任後將調升任國安局副局長。

內政部23日下午舉行警政署新舊任署長交接典禮，由部長劉世芳主持，劉世芳幫新任署長張榮興授階後，主持印信交接儀式。劉世芳致詞時細數黃明昭任內貢獻包括：針對科技犯罪的趨勢、推動科技偵查革新、完成刑事局科技犯罪防制中心及刑事鑑識中心法制化，並擴充科偵設備和訓練科偵人才，協助推動打詐綱領1.5版，成功偵破3萬598件詐欺案，查獲5萬276名嫌犯，並攔阻75.8億元詐騙匯款，推動詐欺犯罪危害防制條例草案，進一步完善打詐法制。

劉世芳則對張榮興提出了幾項施政期許：全力推動打詐綱領2.0，配合行政院「打詐新四法」完善打詐策略，建構全民防詐免疫力。強化緝毒掃黑肅槍，加強製毒源頭查緝，阻斷毒品供應鏈，落實校園幫派情蒐，並強化邊境查緝非法槍械。強化科技偵查、持續發展創新警政科技，提升刑事鑑識、科技偵查技術及設備，應對新型態犯罪。

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內政部長劉世芳（左）今天主持警政署卸、新任署長交接典禮，劉世芳幫新任署長張榮興（右）授階。記者邱德祥／攝影
內政部長劉世芳（左）今天主持警政署卸、新任署長交接典禮，劉世芳幫新任署長張榮興（右）授階。記者邱德祥／攝影
內政部長劉世芳今天主持警政署卸、新任署長交接典禮，劉世芳（中）幫卸任署長黃明昭（右）和新任署長張榮興（左）比讚。記者邱德祥／攝影
內政部長劉世芳今天主持警政署卸、新任署長交接典禮，劉世芳（中）幫卸任署長黃明昭（右）和新任署長張榮興（左）比讚。記者邱德祥／攝影
內政部長劉世芳（中）今天主持警政署卸、新任署長交接典禮，劉世芳將印信從卸任署長黃明昭（左）的手中交給新任署長張榮興（右）。記者邱德祥／攝影
內政部長劉世芳（中）今天主持警政署卸、新任署長交接典禮，劉世芳將印信從卸任署長黃明昭（左）的手中交給新任署長張榮興（右）。記者邱德祥／攝影

內政部 劉世芳 黃明昭

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