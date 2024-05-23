快訊

蕭彤雯爆主播宮鬥秘辛　被欺負、剪衣服「都是真的」

用電子鍋內鍋洗米NG？過來人曝沒幾天「塗層全磨光」 家電大廠給解答

台灣這支紅綠燈讓人「一秒到日本」 網友開噴：對這類人超危險

影／安毒綁大腿飛澎湖走路怪異安檢攔截 2個月後再逮主嫌3人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖呂姓男子今年2月3日搭機飛高雄，晚上再搭機回澎湖，安檢人員見他走路怪異且大腿鼓起，經搜拍檢查發現藏東西，呂乖乖從大腿掏出2大包重261.3公克安非他命；警方溯源追查，4月中旬逮獲搭機欲飛澎湖的主嫌吳姓男子，在行李箱搜獲77.06公克安毒，並逮獲蔡姓和尹姓共犯。

航警局高雄分局調查，年僅21歲的澎湖籍呂姓男子今年2月3日晚間7時10分許，準備從高雄小港機場搭華信班機飛往澎湖，呂男通過出境安檢門時，安檢人員老遠看他走路怪異，且雙腳大腿鼓鼓的，雖金屬探測門未傳聲響，仍將他攔下拍搜檢查。

安檢人員拍呂男大腿時，發現有暗藏東西，當場將他帶回辦公室，請呂自己將東西拿出來，呂見事跡敗露，伸手將褲子拉起，從雙腿大腿處各掏出兩包共重261.3公克的安非他命。

呂坦承當天上午受販毒集團利誘，讓他免費從澎湖搭機飛高雄一日遊，在汽車旅館內同夥替他綁好毒品後，以「空中飛人」方式運往澎湖，事成後，另有報酬；警詢後，被依違反毒品危害防制條例罪移送偵辦，檢方諭令呂無保飭回，但限制住居。

檢警持續向上溯源，追查發現當時呂男在澎湖由尹姓男子（29歲）專車接送到機場，再由蔡姓男子（48歲）接應載往汽車旅館，由主嫌吳姓男子（36歲）幫呂用膠帶將毒品綁在大腿上。

檢警4月17日晚間發現吳男準備搭機飛澎湖，將他攔查，在行李箱中搜獲以香菸包裝盒夾藏共重77.06公克的安毒；18日在澎湖逮獲尹男，19日在高雄苓雅區逮捕蔡男。

警詢後，依違反毒品危害防制條例罪將尹、蔡、吳等3人移送高雄地檢署偵辦，3人各以3萬、10萬及12萬元交保候傳。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

澎湖呂姓男子2月3日從高雄搭機回澎湖，安檢人員見他走路怪異且大腿鼓起，經搜拍檢查發現他雙腿各藏2大包重261.3公克安非他命。記者石秀華／翻攝
澎湖呂姓男子2月3日從高雄搭機回澎湖，安檢人員見他走路怪異且大腿鼓起，經搜拍檢查發現他雙腿各藏2大包重261.3公克安非他命。記者石秀華／翻攝
澎湖呂姓男子2月間從高雄搭機回澎湖，被安檢查獲雙腿藏重261.3公克安毒；2個月後，警方查獲主嫌吳姓男子搭機飛澎湖的行李箱有多個香菸盒藏了計77多公克安毒。記者石秀華／翻攝
澎湖呂姓男子2月間從高雄搭機回澎湖，被安檢查獲雙腿藏重261.3公克安毒；2個月後，警方查獲主嫌吳姓男子搭機飛澎湖的行李箱有多個香菸盒藏了計77多公克安毒。記者石秀華／翻攝
澎湖呂姓男子2月間從高雄搭機回澎湖，被安檢查獲雙腿藏重261.3公克安毒；2個月後，警方查獲主嫌吳姓男子搭機飛澎湖的行李箱有多個香菸盒藏了計77多公克安毒（如圖）。記者石秀華／翻攝
澎湖呂姓男子2月間從高雄搭機回澎湖，被安檢查獲雙腿藏重261.3公克安毒；2個月後，警方查獲主嫌吳姓男子搭機飛澎湖的行李箱有多個香菸盒藏了計77多公克安毒（如圖）。記者石秀華／翻攝
澎湖呂姓男子2月3日從高雄搭機回澎湖，安檢人員見他走路怪異且大腿鼓起，經搜拍檢查發現他雙腿各藏2大包重261.3公克安非他命。記者石秀華／翻攝
澎湖呂姓男子2月3日從高雄搭機回澎湖，安檢人員見他走路怪異且大腿鼓起，經搜拍檢查發現他雙腿各藏2大包重261.3公克安非他命。記者石秀華／翻攝
澎湖呂姓男子2月3日從高雄搭機回澎湖，安檢人員見他走路怪異且大腿鼓起，經搜拍檢查發現他雙腿各藏2大包重261.3公克安非他命。記者石秀華／翻攝
澎湖呂姓男子2月3日從高雄搭機回澎湖，安檢人員見他走路怪異且大腿鼓起，經搜拍檢查發現他雙腿各藏2大包重261.3公克安非他命。記者石秀華／翻攝
澎湖呂姓男子2月間從高雄搭機回澎湖，被安檢查獲雙腿藏重261.3公克安毒；2個月後，警方查獲主嫌吳姓男子搭機飛澎湖的行李箱有多個香菸盒藏了計77多公克安毒。記者石秀華／翻攝
澎湖呂姓男子2月間從高雄搭機回澎湖，被安檢查獲雙腿藏重261.3公克安毒；2個月後，警方查獲主嫌吳姓男子搭機飛澎湖的行李箱有多個香菸盒藏了計77多公克安毒。記者石秀華／翻攝
澎湖呂姓男子2月間從高雄搭機回澎湖，被安檢查獲雙腿藏重261.3公克安毒；2個月後，警方查獲主嫌吳姓男子搭機飛澎湖的行李箱有多個香菸盒藏了計77多公克安毒。記者石秀華／翻攝
澎湖呂姓男子2月間從高雄搭機回澎湖，被安檢查獲雙腿藏重261.3公克安毒；2個月後，警方查獲主嫌吳姓男子搭機飛澎湖的行李箱有多個香菸盒藏了計77多公克安毒。記者石秀華／翻攝

安檢 毒品 澎湖

延伸閱讀

澎湖追風音樂節獲肯定 連獲國際4大獎殊榮

從高山種到大海 澎湖植樹、種珊瑚守護里山里海

澎湖男偷情說她主動獻身 女控被性侵「1原因」才隱忍

澎湖國際鐵人三項賽 國內外逾400好手同場競技

相關新聞

警署長交接前夕 偵查隊長發文「某人終於滾山上」惹議速刪文

警政署長黃明昭將接任國安局副局長，署長職位由台北市警局長張榮興接任，警政署今午將舉行新舊任署長交接典禮，今早警界卻瘋傳一...

影／安毒綁大腿飛澎湖走路怪異安檢攔截 2個月後再逮主嫌3人

澎湖呂姓男子今年2月3日搭機飛高雄，晚上再搭機回澎湖，安檢人員見他走路怪異且大腿鼓起，經搜拍檢查發現藏東西，呂乖乖從大腿...

簡姓殺人未遂逃犯歸案 送至高雄專責醫院受監護處分

簡姓男子犯殺人未遂罪判刑3年，入獄前在基隆一家醫院接受監護，19日脫逃，連日來在大台北地區流竄，昨晚在新莊雙鳳路被新北警...

基隆殺人未遂逃犯假名應徵臨時工 卻誤寫本名...老闆驚報警

涉犯殺人未遂簡姓男子脫逃4天，昨天晚上在新北新莊落網。今天早上本報記者致電人力派遣公司老闆，蔡姓老闆語露無奈說，簡男20...

永和街頭今晨驚傳砍人濺血 疑債務談判起糾紛

新北市永和區今天清晨驚傳街頭砍人濺血事件，彭姓男子疑與鄭姓男子有債務糾紛，雙方談判不成，鄭男涉嫌持刀攻擊彭男，導致彭男手...

殺人未遂男逃4天 新莊落網

簡姓男子犯殺人未遂罪判刑三年，入獄前在基隆一家醫院接受監護，十九日脫逃，連日來在大台北地區流竄，北北基宜桃人心惶惶。簡男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。