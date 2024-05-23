影／安毒綁大腿飛澎湖走路怪異安檢攔截 2個月後再逮主嫌3人

澎湖呂姓男子今年2月3日搭機飛高雄，晚上再搭機回澎湖，安檢人員見他走路怪異且大腿鼓起，經搜拍檢查發現藏東西，呂乖乖從大腿掏出2大包重261.3公克安非他命；警方溯源追查，4月中旬逮獲搭機欲飛澎湖的主嫌吳姓男子，在行李箱搜獲77.06公克安毒，並逮獲蔡姓和尹姓共犯。

航警局高雄分局調查，年僅21歲的澎湖籍呂姓男子今年2月3日晚間7時10分許，準備從高雄小港機場搭華信班機飛往澎湖，呂男通過出境安檢門時，安檢人員老遠看他走路怪異，且雙腳大腿鼓鼓的，雖金屬探測門未傳聲響，仍將他攔下拍搜檢查。

安檢人員拍呂男大腿時，發現有暗藏東西，當場將他帶回辦公室，請呂自己將東西拿出來，呂見事跡敗露，伸手將褲子拉起，從雙腿大腿處各掏出兩包共重261.3公克的安非他命。

呂坦承當天上午受販毒集團利誘，讓他免費從澎湖搭機飛高雄一日遊，在汽車旅館內同夥替他綁好毒品後，以「空中飛人」方式運往澎湖，事成後，另有報酬；警詢後，被依違反毒品危害防制條例罪移送偵辦，檢方諭令呂無保飭回，但限制住居。

檢警持續向上溯源，追查發現當時呂男在澎湖由尹姓男子（29歲）專車接送到機場，再由蔡姓男子（48歲）接應載往汽車旅館，由主嫌吳姓男子（36歲）幫呂用膠帶將毒品綁在大腿上。

檢警4月17日晚間發現吳男準備搭機飛澎湖，將他攔查，在行李箱中搜獲以香菸包裝盒夾藏共重77.06公克的安毒；18日在澎湖逮獲尹男，19日在高雄苓雅區逮捕蔡男。

警詢後，依違反毒品危害防制條例罪將尹、蔡、吳等3人移送高雄地檢署偵辦，3人各以3萬、10萬及12萬元交保候傳。

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