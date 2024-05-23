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警署長交接前夕 偵查隊長發文「某人終於滾山上」惹議速刪文

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

警政署長黃明昭將接任國安局副局長，署長職位由台北市警局長張榮興接任，警政署今午將舉行新舊任署長交接典禮，今早警界卻瘋傳一則臉書貼文，刑事警察局一名偵查隊長發文痛批「某人」禍害警界、德不配位，終於滾到山上，引發警界熱議。刑事局證實該貼文是陳姓隊長發的，陳說是因一時情緒變化所以發文，目前已刪除貼文。

據悉，發文者是刑事警察局三大隊某陳姓偵查隊長，具資訊背景，該貼文自昨晚起在警界不斷轉傳，內容提及「某人」終於滾去山上，詐騙總額破千億卻只會欺上瞞下，任內對警界有啥貢獻？升職只用自己人，有負面新聞就啟動專案「誰幫我送盆草給他，題字禍害警界、德不配位」，並附上自己5月21日發布的新聞影像，稱下周仍要發新聞。

貼文引發警界熱議，多數員警認為陳姓隊長貼文所指的「某人」就是前署長黃明昭，但也有不少員警認為，陳姓隊長貼文標記「刑事警察局」，又貼上自己發布新聞的影像，「請問他能代表整個刑事局嗎？」認為作為偵查隊長素質不該如此，也讓外界看笑話了。

警政署長黃明昭將接任國安局副局長。圖／聯合報系資料照片
警政署長黃明昭將接任國安局副局長。圖／聯合報系資料照片
該貼文自昨晚起在警界不斷轉傳，內容提及「某人」終於滾去山上。圖／讀者提供
該貼文自昨晚起在警界不斷轉傳，內容提及「某人」終於滾去山上。圖／讀者提供

國安局 警察 黃明昭

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