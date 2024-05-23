警署長交接前夕 偵查隊長發文「某人終於滾山上」惹議速刪文

警政署長黃明昭將接任國安局副局長，署長職位由台北市警局長張榮興接任，警政署今午將舉行新舊任署長交接典禮，今早警界卻瘋傳一則臉書貼文，刑事警察局一名偵查隊長發文痛批「某人」禍害警界、德不配位，終於滾到山上，引發警界熱議。刑事局證實該貼文是陳姓隊長發的，陳說是因一時情緒變化所以發文，目前已刪除貼文。

據悉，發文者是刑事警察局三大隊某陳姓偵查隊長，具資訊背景，該貼文自昨晚起在警界不斷轉傳，內容提及「某人」終於滾去山上，詐騙總額破千億卻只會欺上瞞下，任內對警界有啥貢獻？升職只用自己人，有負面新聞就啟動專案「誰幫我送盆草給他，題字禍害警界、德不配位」，並附上自己5月21日發布的新聞影像，稱下周仍要發新聞。