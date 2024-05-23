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基隆殺人未遂逃犯假名應徵臨時工「卻誤寫本名」...老闆嚇壞報警

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基隆殺人未遂逃犯假名應徵臨時工 卻誤寫本名...老闆驚報警

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

涉犯殺人未遂簡姓男子脫逃4天，昨天晚上在新北新莊落網。今天早上本報記者致電人力派遣公司老闆，蔡姓老闆語露無奈說，簡男20日當天謊稱身分證掉了，用假名「簡信宏」應徵，直到上工第二天派遣簽單寫了真名，他才驚覺怎麼和新聞報導逃犯名字一樣，趕緊報警處理。

人力派遣公司蔡老闆受訪表示，20日當天下午近4時許，簡男戴著口罩走進來公司說「老闆我想應徵工作」，蔡老闆檢視他外表、談吐正常沒有異樣，請他脫掉口罩，但簡拒絕。蔡老闆考量現在很多人都會戴著口罩，所以不覺得奇怪，也沒再要求簡脫掉口罩察看，接著就請簡男填寫資料。

怎知，簡第一天竟是用假名來應徵，直到昨晚簡下工帶回派遣簽單，蔡老闆才發現簽單（臨時工需在簽單上簽名）上的名字，竟跟基本資料上的名字不一樣，仔細比對赫見怎麼跟新聞報導的逃犯名字一模一樣。蔡老闆先等其他員工下班，直到昨晚近7時許，蔡老闆趕緊拉下公司鐵門報警處理。

蔡老闆說，一般來公司面試的臨時工，一定會要求他先出示身分證查核，簡男當天應徵時，確實有詢問過簡「你有沒有帶身分證」，但簡男回說「我的身分證不見」，蔡特別叮囑簡「趕快去補辦」，不然沒辦法申報資料，當天簡也回說好，沒想到竟是逃犯。

對於這次發生誤用逃犯狀況，蔡老闆覺得很冤枉也無奈，蔡說，自己開人力派遣公司10年出頭，主要是派遣工地臨時工作，來來去去那麼多臨時工，竟是第一次碰到誤用逃犯的情況，爾後面試臨時工，一定要求應徵者先出示身分證提供查核，否則不會再錄用。

至於有聽聞，簡男曾向室友借錢，蔡老闆說，他沒有聽說，所以不知道情況。

基隆簡姓殺人未遂犯逃亡4天，昨晚在新北新莊落網，面對誤用逃犯，老闆無奈表示爾後會加強查核。記者曾伯愷／攝影
基隆簡姓殺人未遂犯逃亡4天，昨晚在新北新莊落網，面對誤用逃犯，老闆無奈表示爾後會加強查核。記者曾伯愷／攝影
基隆簡姓殺人未遂犯逃亡4天，昨天晚上在新北新莊落網。記者曾伯愷／攝影
基隆簡姓殺人未遂犯逃亡4天，昨天晚上在新北新莊落網。記者曾伯愷／攝影
基隆簡姓殺人未遂犯逃亡4天，20日上午從板橋搭公車到新莊地藏庵拜拜。記者曾伯愷／翻攝
基隆簡姓殺人未遂犯逃亡4天，20日上午從板橋搭公車到新莊地藏庵拜拜。記者曾伯愷／翻攝

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