太陽會精神領袖吳桐潭晚間病逝 基隆地方及道上表哀悼
太陽會精神領袖吳桐潭晚間病逝台大醫院，享壽75歲，據指出，吳長期洗腎糖尿病纏身，他是基隆市廟口夜市發跡角頭，一清專案時被押送綠島管訓，是天道盟發起人之一，後來成立太陽會，被尊為太陽會精神領袖，晚上消息傳出後，道上人士都已表達哀悼。
吳桐潭的老家在基隆，基隆有道上的人及退警人士晚上已接獲訊息，據了解，吳病逝台大醫院，家屬已著手後事處理。地方人士說，是否在基隆辦告別式，大家很關心。
根據警方情資，1985年因一清專案吳桐潭被押送綠島管訓，串連成立天道盟，1987年成立太陽會，作風強悍。
1990年吳桐潭因槍擊案被警方通緝，1991年4月1日，吳桐潭由海軍艦艇送到基隆港外港後，由刑事警察局人員接上陸地，押返刑事局，交由刑事局與台北市刑大組成的專案小組聯合偵訊，後來被判刑11年，2011年假釋出獄。
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