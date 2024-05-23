太陽會精神領袖吳桐潭晚間病逝 基隆地方及道上表哀悼

太陽會精神領袖吳桐潭晚間病逝台大醫院，享壽75歲，據指出，吳長期洗腎糖尿病纏身，他是基隆市廟口夜市發跡角頭，一清專案時被押送綠島管訓，是天道盟發起人之一，後來成立太陽會，被尊為太陽會精神領袖，晚上消息傳出後，道上人士都已表達哀悼。

吳桐潭的老家在基隆，基隆有道上的人及退警人士晚上已接獲訊息，據了解，吳病逝台大醫院，家屬已著手後事處理。地方人士說，是否在基隆辦告別式，大家很關心。

根據警方情資，1985年因一清專案吳桐潭被押送綠島管訓，串連成立天道盟，1987年成立太陽會，作風強悍。