殺人未遂男逃4天 新莊落網

簡姓殺人未遂犯從基隆的監護醫院脫逃，躲到新北以假名打零工，逃亡四天終於落網。記者曾伯愷／攝影 簡姓男子犯殺人未遂罪判刑三年，入獄前在基隆一家醫院接受監護，十九日脫逃，連日來在大台北地區流竄，北北基宜桃人心惶惶。簡男搭大眾交通工具和步行，一路從基隆到台北再往新北流竄，昨晚終於在新莊雙鳳路被新北警方逮獲，結束四天逃亡。

據調查，簡男廿日就抵達新莊，曾到地藏庵祈福卻擲無筊，接著就在雙鳳路一家人力派遣公司以假名「簡信宏」面試，以一天一四六五元薪酬工作兩天。

簡男是十九日上午十時許從監護的醫院脫逃，台北地檢署當天依準脫逃罪發布通緝，刑事局也發布重要緊急查緝專案通報全國警方。

基隆警方前天查出簡脫逃當天就已搭公車逃往台北，在松山區南京東路、三民路口下車，北市警方接獲通報，動員逾四十人調閱上百支監視器，發現簡十九日下午四時四十分下車，在八德路閒晃，之後沿市民大道走到台北車站，在地下街待許久，再沿開封街往西門町前進。

當晚七時許簡出現在西門町人群中，期間一度坐在徒步區地面，跟著民眾一起聽街頭藝人唱歌，坐了一小時，疑看到轄區警察巡邏車心虛離開。

廿日凌晨一時許，簡在成都路某公寓樓梯間落腳休息，凌晨五時許離開，走到西園路二段一間人力派遣公司應徵臨時派遣工，但未獲聘僱，在當地來回逗留至上午十時許，從龍山寺捷運站搭至新埔站下車。

新北市警方立即接手，發現簡又改搭公車前往樹林火車站，再搭公車折返回新莊地藏庵，入廟祈禱後再到人力派遣公司應徵打零工，包吃包住。

昨晚七時許警方前往人力公司埋伏，趁簡男外出吃飯逮人，他說自己不是精神有問題的人，受不了精神病院環境才會逃脫。三地警方通力合作終於擒獲簡男，昨連夜交基隆警方帶回。