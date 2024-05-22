殺人未遂犯竄逃4天勤變裝 打零工薪資還沒到手就遭逮

基隆簡姓殺人未遂犯逃亡4天，今天晚上在新北新莊落網。記者曾伯愷／攝影

因殺人未遂判刑確定受監護處分的39歲簡姓男子19日自基隆某醫院脫逃，搭客運、捷運逃亡。新北警方啟動鷹眼隊追查，今晚在新北市新莊將他逮捕，逃亡過程天天變裝，還打零工。

新北市政府警察局晚間召開記者會表示，獲報後組成專案小組，啟動鷹眼隊循線追查後發現簡男藏匿處，簡男落網後，後續交由基隆市政府警察局解送歸案。

警方調查，簡男從新埔站出站後搭乘公車到新莊區後，先到地藏庵擲筊拜拜，並以假名在新莊、林口四處打零工，今晚7時30分簡男外出丟垃圾時遭埋警力逮捕，2天打工錢尚未領到。

警方調查，簡男19日從基隆某間醫院脫逃後，當天下午4時在基隆市中正路搭乘首都客運「1579路線」往台北，隨後在台北捷運南京三民站下車，直到5時許又現身台北車站。