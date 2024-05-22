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殺人未遂犯地藏庵祈福擲無筊 化名躲新莊打零工「包吃住」日領1465元

手麻腳麻、單側手腳無力...等危險因子別輕忽！最快2天恐成「大中風」

殺人未遂犯逃亡隔天…就在新北找到工作！走出員工宿舍遭警一擁而上逮捕

調查局首度接待外國元首來訪 訪團聽取假訊息防制簡報

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

聖文森總理龔薩福率訪團參加520總統就職典禮後，22日在聖文森駐華大使柏安卓及我駐聖文森大使范惠君陪同下，首度訪問調查局，聆聽調查局對防制假訊息、偵辦網路犯罪簡報。

此次也是調查局首次接待國家元首來訪，龔薩福等人並參觀鑑識科學處實驗室，由專人說明指紋鑑識煙燻箱及新型研發快篩試劑，並贈予200組毒品廣篩試劑及100組大麻檢測試劑。

調查局長王俊力表示，調查局不僅曾於2012年與聖文森金融情報中心簽署金融情資交換協定，更於2013年、2017年邀請該國人員來台進行洗錢防制訓練；龔薩福感謝調查局在反洗錢及毒品防制領域協助，並表示未來可在鑑識科學、資通安全及防制假訊息等領域交流合作。

訪問團對調查局擁有新一代鑑識設備及專業人才培養制度倍感稱羨，期待雙方能進一步技術交流，也對台灣執法機關留下深刻印象。

調查局長王俊力接待聖文森總理龔薩福（右）。圖／調查局提供
調查局長王俊力接待聖文森總理龔薩福（右）。圖／調查局提供
聖文森總理龔薩福（前右1）參觀鑑識科學處實驗室。圖／調查局提供
聖文森總理龔薩福（前右1）參觀鑑識科學處實驗室。圖／調查局提供

假訊息 洗錢

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