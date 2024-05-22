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「不會換位置換腦袋」張榮興警局月報辭行 接警政署長將盤整員警工作

中央社／ 台北22日電

警政署明天舉行卸、新任署長交接典禮，台北市警察局長、準警政署長張榮興今天表示，上任後將盤整、精簡員警工作，也不希望再看到有員警自戕，強調不會換了位置就換了腦袋。

張榮興今天在市警局主持局長任內最後1次月報會議，他首先向大家辭行，並表示任內這1年4個月期間，不知大家對其領導方式感受如何，但自己是將所有員警當作家人看待，也將最好的都留給基層員警，包括獎勵、破案茶和獎金都有所提升。

他說，未來擔任警政署長後，自己也會持續秉持這個理念，希望大家都能當個健康、快樂的警察， 而非整天24小時都嗡嗡嗡一直在工作，要讓大家有從內心就想工作的原動力，這比用逼的力道還要強，自己自年輕從警迄今都秉持相同理念，請大家放心「我不會換了一個位置，就換了一個腦袋」。

張榮興表示，長官願意信任、讓他帶領，自己也會秉持一樣理念帶領大家，認為充分授權大家工作，都能把事情做得很好也兼顧生活，不希望再有警察因為工作關係而發生不幸案件，若是個人因素者而想不開者，也希望同儕、長官、部屬間要多給予了解和關心，不希望再看到有員警自戕情形。

張榮興指出，警察做好本分工作就足夠了，就職署長後會對員警工作進行盤整和精簡，減少重複性任務。

話鋒一轉，張榮興提及先前被爆料和黑幫角頭魚翅宴一事，認為風風雨雨過去就算了，因為那是不實訊息，自己的生活圈本來就很單純，最喜歡的運動就是打桌球且全世界都知道，鼓勵大家要多運動和注意身體健康。

台北市警察局長、準警政署長張榮興今天表示，上任後將盤整、精簡員警工作。圖／聯合報系資料照片
台北市警察局長、準警政署長張榮興今天表示，上任後將盤整、精簡員警工作。圖／聯合報系資料照片

張榮興

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