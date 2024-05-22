殺人未遂犯逃脫行蹤難掌握 基隆、宜蘭校園全面暫停開放
患有思覺失調症簡姓男子涉犯殺人未遂判刑確定，執行前施以監護，19日從基隆某醫院脫逃。基隆市政府教育處和宜蘭縣政府教育處今天均表示，簡男到案前，轄內校園全面暫停開放。
宜蘭縣政府教育處發布新聞稿表示，因應受監護處分人脫逃，為避免陌生人進入校園造成安全疑慮，宜蘭縣各級學校自今天起暫時停止對不特定公眾開放，後續將視警方追緝情形，另行公告開放時間。
不過，教育處指出，如依照自治條例長期外借的固定團體、上學前及放學後民眾運動、校園對外收費停車等，則不受影響。
基隆市政府教育處副處長徐嬿立指出，簡姓男子到案前，基隆市各級學校校園全面暫停對民眾開放。
警方調查，簡男19日從基隆某醫院脫逃後，當天下午4時在基隆市中正路，搭乘首都客運1579路線前往台北，在台北捷運南京三民站下車，當天下午5時許現身在台北車站。
警方持續調閱監視器畫面，發現簡男20日上午7時至10時，出現在台北市和平西路，20日上午10時許至11時許，陸續出現在台北市萬華區西門町、龍山寺一帶，上午11時許進入捷運龍山寺站，之後從捷運新埔站出5號出口出站，步行環河西路離去。
另外，宜蘭國中附近店家今天下午4時通知學校，指疑似簡男向店家借錢，學校得知後加強校內巡查，並立即報警和相關單位，教育處獲知後與警察局保持聯繫，警方已初步排除為簡男。
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