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殺人未遂犯竄逃新北 民眾通報相似穿著男子「現蹤林口區」

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殺人未遂犯竄逃新北 民眾通報相似穿著男子「現蹤林口區」

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

基隆市一名因犯下殺人未遂罪被判刑3年的簡姓男子脫逃流竄雙北。新北教育局今宣布，因簡男尚未落網，無限期暫停全市29區校園開放。新北市議員蔡淑君說，下午接獲民眾通報，在林口區看到跟簡男穿著類似的人在路上，提醒居民注意安全。

簡男19日從醫院脫逃，搭國道客運前往台北市，在松山區南京東路、三民路口下車，當天步行往返西門町和龍山寺，20日凌晨0時許，出現在萬華西門町成都路上的KTV門口，一路混到凌晨4點，接著又從西門町返回龍山寺附近。

而專案小組最新發現，簡男20日早上11點多，身穿格子長袖上衣、雙手空空，從萬華龍山寺捷運站搭車到板橋新埔站下車。專案小組人員研判，簡男高機率是往林口住家移動，由於簡男有思覺失調症（幻聽）、具有攻擊性，人心惶惶。

議員蔡淑君說，下午接獲民眾通報，在林口區看到跟簡男穿著類似的人在路上，提醒居民注意安全。

在基隆市一家醫院接受監護、犯下殺人未遂罪被判刑3年的簡姓男子從醫院脫逃，目前行蹤成謎。圖／警方提供
在基隆市一家醫院接受監護、犯下殺人未遂罪被判刑3年的簡姓男子從醫院脫逃，目前行蹤成謎。圖／警方提供

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