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雙重國籍男從美國攜大麻花入境 警方機場逮人法院收押禁見

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣警察局刑警大隊日前查獲大麻花達569公克，向上追查毒品來源，發現擁有美國、台灣雙重國籍的葉姓男子，從美國夾帶大麻入境。刑警大隊及航空警察局在機場逮捕葉男，發現二級毒品大麻花148公克等管制品，依涉毒品危害防制條例罪移送花蓮地檢署偵辦，遭花蓮地院裁定羈押禁見。

花蓮縣警局刑警大隊今天指出，在震災期間偵辦毒品案件，追查出第3層藥頭可能在近期入境，報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦，境管才發布約半個小時，55歲葉男在16日晚間，從美國舊金山飛到桃園機場，一下飛機就被逮到，由關務署台北關及航空警察局協助留置、拘提。

葉男以茶葉罐及真空袋包裝方式，夾帶第二級毒品大麻花148公克、疑似毒品軟糖167公克、電子菸（含菸油）等違禁物入境，身上還有美金、英鎊、巴西里拉等外幣及新台幣等，合計換算為新台幣18萬3000元，皆遭警方查獲，依涉毒品危害防制條例罪移送地檢署偵辦，遭法院裁定羈押禁見。

警方表示，世界各國管制大麻情形不盡相同，但依台灣毒品危害防制條例規定，大麻屬第二級毒品，若製造、運輸、販賣第二級毒品者，最高可處無期徒刑或10年以上有期徒刑。如為施用、持有大麻等行為，最高可處3年以下有期徒刑，請民眾切勿私帶入境。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

擁有美國、台灣雙重國籍的葉姓男子，從美國夾帶大麻花148公克等管制品到台灣，遭警方查獲。圖／花蓮縣警局提供
擁有美國、台灣雙重國籍的葉姓男子，從美國夾帶大麻花148公克等管制品到台灣，遭警方查獲。圖／花蓮縣警局提供
55歲葉男擁有美國、台灣雙重國籍，從美國夾帶大麻花148公克等管制品到台灣，遭警方查獲。圖／花蓮縣警局提供
55歲葉男擁有美國、台灣雙重國籍，從美國夾帶大麻花148公克等管制品到台灣，遭警方查獲。圖／花蓮縣警局提供

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