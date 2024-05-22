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BMW權利車開習慣 毒品通緝犯偷車換車牌、就是捨不得放手

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市承德路七段一家汽車修理廠報案，客戶的BMW車輛遭竊，警方查出，李姓毒品通緝犯原本駕駛這輛BMW權利車，但因更換車牌上路遭查緝，原車主取回車輛後，李男竟打聽到車輛送修，涉持備分鑰匙開走車輛。北投警方循線查獲李男，並查獲毒品吸食器等證物，全案依竊盜、毒品等罪送辦。

警方指出，51歲李男日前駕駛BMW權利車，自行更換車牌後遭查緝，原車主取回車輛後，李男疑心生不滿，打聽到車輛轉手又送修，竟在5月間趁修理廠未營業時，涉持備用鑰匙竊盜開走車輛。

警方接獲報案後追查，李男開走車輛後，再度變更懸掛他車車牌，逃避查緝，5月14日在新北市鶯歌區查獲李男，BMW直接停在門口，搜索後查扣家中毒品吸食器及殘渣袋等證物，依竊盜、毒品危害防治條例，移送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲，購買車輛時建議加裝防盜鎖，若發生竊盜案件，應立即撥打110報案專線，警方將立即到場處理，以維護社會秩序與安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在李男家中查獲毒品吸食器及殘渣袋等證物。記者蕭雅娟／翻攝
警方在李男家中查獲毒品吸食器及殘渣袋等證物。記者蕭雅娟／翻攝
李男涉持備份鑰匙開走BMW，再換車牌躲避查緝。記者蕭雅娟／翻攝
李男涉持備份鑰匙開走BMW，再換車牌躲避查緝。記者蕭雅娟／翻攝
警方在李男家中查獲毒品吸食器及殘渣袋等證物。記者蕭雅娟／翻攝
警方在李男家中查獲毒品吸食器及殘渣袋等證物。記者蕭雅娟／翻攝
警方在李男家中查獲毒品吸食器及殘渣袋等證物。記者蕭雅娟／翻攝
警方在李男家中查獲毒品吸食器及殘渣袋等證物。記者蕭雅娟／翻攝

BMW 毒品 竊盜

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