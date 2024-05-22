受監護處分人脫逃 基隆議長促警局設監控中心

受監護處分人簡姓男子脫逃後一度在基隆市區流竄，警方坦言，簡男行經多處騎樓因未設監視器，增加追緝難度。議長童子瑋說，基隆公共監視器故障率高，警局應成立「監控中心」統籌相關事宜。

患有思覺失調症的39歲簡姓男子因殺人未遂判刑確定，執行前施以監護，簡男19日從基隆某醫院脫逃，根據警方調查，簡男當天下午4時在基隆市中正路，搭乘首都客運1579路線前往台北，在台北捷運南京三民站下車，警方已派員全力查緝。

基隆市議會議長童子瑋昨天晚間在臉書（Facebook）表示，長期以來，基隆市的公共監視器故障率居高不下，影響警政業務推動，也屢有民怨。正值開議期間，希望藉簡男脫逃一案，府會統一共識、充分討論，全面盤點基隆市的監視器現狀，建立改善長久機制與目標期程。

童子瑋指出，基隆的監視器妥善率困境，應由警察局建置專責單位「監控中心」，統籌基隆市監視器事宜，並與鄰里、民政、環保等相關業務需要調動監視器時進行對接，長久也便於進行智慧化與大數據資料的積累。

他表示，相關管理資源的爭取，他願意作為橋梁與中央溝通，補起安全漏洞，讓市民生活無慮，警察辦案無礙。