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真的跳！貨車司機遭警攔心虛 車上藏毒他跳湳仔溝仍遭逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市1名58歲凌姓男子日前駕駛大貨車行經板橋區南雅西路二段時，因邊開車邊使用手機，被巡邏經過的板橋警方發現上前攔查。凌男起先配合盤查，但警方發現車上有毒品，凌男見事跡敗露竟推開警員拔腿奔逃。過程中凌男還跳入一旁的湳仔溝內，但不諳水性只好束手就擒，詢後被依毒品及妨害公務罪嫌送辦。

據了解，擔任載運蔬果司機的凌姓男子，平時皆凌晨就起床工作，因時常精神不濟因而靠吸食安非他命提神。凌男17日上午7時許駕駛大貨車前往板橋果菜市場滿載蔬果準備離開，行經南雅西路二段時因邊開車邊違規使用手機，被巡邏經過的板橋分局警方發現攔下盤查。

凌男起先配合警方盤查，但警方突然瞥見車內有安非他命毒品，準備依法逮捕凌男時，凌男竟突然推開盤查警員拔腿往板城路方向逃逸，警方則在後方追捕，凌男見狀竟突然跨越環河路圍欄跳進湳仔溝內。但凌男因不諳水性無法游泳離開，只得站在水中與警方僵持。

支援警力獲報到場後，凌男自知難逃法網只得乖乖上岸，因逃跑時身上有受傷，由警方戒護送醫治療。凌男經醫院包紮治療後被警方帶回派出所偵訊，詢後依妨害公務、毒品罪嫌送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

凌男跳下湳仔溝與警方僵持。記者黃子騰／翻攝
凌男跳下湳仔溝與警方僵持。記者黃子騰／翻攝
凌男自知難逃法網只得乖乖上岸就逮。記者黃子騰／翻攝
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毒品 警察

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