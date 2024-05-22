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2男一早到KTV歡聚吸毒菸 衰遇所長拜訪業者遭送辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市林姓、張姓男子昨天到中西區某KTV歡唱後，躲在廁所內抽起K他命毒菸，當場為拜訪業者的派出所長發覺，聯繫員警查獲外，又在廁所衛生紙盒內起出K他命、安非他命毒咖包，經員警帶回實施毒品及尿液檢驗，都呈現陽性反應，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌法辦，並將溯源追查毒品來源。

台南市二分局員警因應近期學生陸續考試結束，可能會一同至相關場所歡聚，為了與轄內遊樂場所業者更加緊密聯繫合作，在21日上午9點前往轄區各KTV場所拜訪，希望與業者及從業人員一同合作來作好秩序維護工作。

民權派出所所長何家慶拜訪當中走過某包廂時，突然聞到內飄散出陣陣毒品異味，立即聯繫並率員實施臨檢，包廂內除李姓男子唱歌中外，廁所卻傳來陣陣人聲。敲門後從廁所走出甫吸完K菸之林姓（28歲）、張姓（22歲）兩名男子，員警在廁所之衛生盒內發現1只吸食毒品K盒，內還放有K他命1包（3.07公克）及安非他命毒咖包4包（8.64公克）等毒物，兩人始乖乖配合調查。

警方查出，兩人竟各自分持K他命（林男持有）及安非他命毒咖包（張男持有）至KTV內歡聚及吸食，不料卻碰上一早前往聯繫員警乖乖就逮。續經員警帶回實施毒品及尿液檢驗，均呈現陽性反應，調查後也將林、張兩嫌依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台南市林姓（右白衣男子）、張姓（左黑衣上巡邏車者）男子一早至KTV歡聚抽毒菸，為員警到場查獲依違反毒品罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市林姓（右白衣男子）、張姓（左黑衣上巡邏車者）男子一早至KTV歡聚抽毒菸，為員警到場查獲依違反毒品罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

KTV 毒品

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