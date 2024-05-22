影／放高利貸暴力討債 新北警攻堅天道盟孔雀會逮5人

放高利貸涉暴力討債，新北市永和警方日前會同新北保大霹靂小組幹員攻堅破獲天道盟孔雀會逮捕涉案幹部陶姓男子等5人，查扣被害人簽具本票、借據、財務轉讓書、教學手冊、帳冊等一批，警詢後依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由、加重重利等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

陶姓男子（58歲）為天道盟幹部，對外以「天道盟孔雀會萬華分會會長」自居，在北市萬華區開設財神融資企業聯盟，暗中經營高利貸、暴力討債集團，趁被害人急需用錢時以月息30分利及每10日20分利的高額計息方式對外放款，若被害人無力償還借款，即率眾持器械毆打、強押等方式強逼被害人還款或簽立本票，不法獲利超過300萬元。

永和偵查隊於去年接獲多起被害人報案指稱，因債務問題遭恐嚇、毆打、強押上車、逼簽本票，報請新北地檢署重案組檢察官陳漢章指揮，新北市刑大偵二隊組成專案小組擴大偵辦，日前配合警政署全國大掃蕩專案，持拘票及搜索票兵分多路同步在雙北地區拘提、搜索主嫌陶男等5人到案，並查扣被害人簽具本票、借據、財務轉讓書、教學手冊、帳冊等一批及球棒、警棍、辣椒水等證物。

警詢後依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由、加重重利等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢察官訊後諭令陶男以10萬元交保候傳，其餘4人分別以3至5萬元交保。永和警分局長王耀輝呼籲，對於暴力違法犯罪絕不寬貸，將持續針對各類不法幫派組織及犯罪集團，實施強力檢肅掃蕩，以淨化社會治安，保障新北市民安全。