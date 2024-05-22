宜縣刑友會頒發第一筆破案獎金 基層警喜：免申請更實惠

宜蘭縣刑警之友會本月初成立，是全台灣第二個刑友會，昨天頒發破案獎金給三合一專案中執行成效最佳的蘇澳分局；一線警員表示，過去偵破案件也不是沒有獎金，但從申請到核發起碼要半年，加上層層分潤、提成，實際拿到手上頂多數千，刑友會的獎金是很大鼓舞。

宜蘭縣刑友會5月3日成立，由華友聯總裁陸紀康擔任大隊長，是繼台南後全台第二個刑友會，目前主要任務是鼓勵辦案有功的警員，不限於刑警大隊，包含各分區偵查隊乃至派出所，只要破獲刑案就有機會領取獎金。

宜蘭縣警局指出，今年執行全台同步第一波三合一專案「掃黑、肅槍、緝賭」，查獲非法槍械案件3件3人、治平掃黑6件39人、非法賭博6件26人，在各縣市中名列前茅，刑友會20日火速頒發第一分獎金給執行專案效率最佳的蘇澳分局，首功警員獲得1萬元現金。

一線刑警指出，這種來自民間的獎金對辦案警員是很大鼓舞；過去破案也可以向政府申請獎金，依案件大小從數千到上萬元，但自申請開始逐級呈報，等獎金發下來往往要半年以上，且獎金要分給參與破案的各單位，部分還要提成給分局做公積金，遠不如民間獎金快速、實惠。

刑大隊長鄭偉豪表示，頒發第一筆獎金就是要立下標竿，之後還會陸續頒發，鼓舞基層同仁；目前刑友會主要是頒獎金，之後也會推動協助勤務，類似「義刑」，包含人犯戒護、防詐宣導等等較軟性的勤務，讓刑警將更多心力放在偵辦案件。