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影／毒品通緝犯現身台南釣蝦場 警撲前速壓制防他拔出後腰槍

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市53歲李姓男子被人檢舉涉嫌持有非法槍枝，今年4月並因毒品案被台南地檢署通緝中。專案小組昨天在安南區某釣蝦場外查獲李嫌，起獲金牛座JP-915改造手槍1枝、子彈10顆及彈匣1個，警詢依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌及毒品通緝，將李嫌移送台南地檢署偵辦。

據了解，李嫌曾於2023年時因持有槍枝並喬裝成香客，躲藏在聖母廟香客大樓內，並遭偵查隊長王宥薦帶隊查獲改造槍枝等物，惟仍不知悔改，持續擁槍自重。台南市警五分局得知後，調閱相關資料追查，依照他平日作息及活動習性，縮小追查範圍，配合路口監視器及相關偵查資料，得知李嫌現遭台南地檢署發布毒品通緝中。

偵查隊員警昨天下午4點多前往安南區某釣蝦場外等候，見李嫌出現隨即向前盤查，發現其背後疑似插有槍枝，立即將他壓制在地，避免其掏出槍枝反抗，現場查獲金牛座JP-915改造手槍1枝、子彈10顆及彈匣1個，槍枝送往警察局刑事鑑識中心初驗具有殺傷力。

據悉，李隨身攜帶改造槍彈是為防仇家報復、防身之用。警方將持續追查槍枝來源。

此案執行過程中，台南市警五分局偵查佐張惠文甫發布調任市警三分局偵查隊，並須在當日報到，但得知李嫌行蹤後，即使辦公用品尚未整理，於報到完畢仍跟著其他人一同前往查緝，充分展現警察團隊向心力。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

李姓男子（中）涉嫌持有改造手槍及子彈，槍就插在後腰上，遭警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
李姓男子（中）涉嫌持有改造手槍及子彈，槍就插在後腰上，遭警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
李姓男子涉嫌持有改造手槍及子彈，遭警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
李姓男子涉嫌持有改造手槍及子彈，遭警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
李姓男子涉嫌持有改造手槍及子彈，警方昨天在安南區某釣蝦場外查獲李嫌，依法究辦。記者黃宣翰／翻攝
李姓男子涉嫌持有改造手槍及子彈，警方昨天在安南區某釣蝦場外查獲李嫌，依法究辦。記者黃宣翰／翻攝
李姓男子（中）涉嫌持有改造手槍及子彈，遭警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
李姓男子（中）涉嫌持有改造手槍及子彈，遭警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝

台南 槍枝 毒品 警察 通緝

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