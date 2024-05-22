影／販毒賺到錢亂丟…台中兄弟檔月入50萬 警扣百萬毒

台中市陳姓男子夥胞弟去年間在雲林、台中等地，成立毒品分裝場，由陳在雲林與上手收貨後，交由弟弟在台中場分裝，由共犯擔任小蜜蜂販毒，每包毒品成本50元，陳以200元販售，一個月賺進50萬元，刑事局中打去年底搜索時發現，陳等人賺取暴利，將贓款隨意丟在臉盆內，賺得「盆滿缽滿」，警方帶回涉案13人後，陳解送執行，陳胞弟因坦認犯罪，獲8萬元交保。

刑事局中打六隊在去年6月間獲報，台中市陳姓男子（38歲）夥弟弟（35歲）等人成立毒品分裝場，委由小蜜蜂販售毒品，陳在雲林縣麥寮鄉收取上手交付的毒品後，再運送到台中市太平區的分裝場，由弟弟與其他共犯分工後，賣給藥腳牟利。

刑事局中打六隊與台中市第二、第六、太平、大甲警分局、南投縣刑大、保大、保一維安特勤隊，報請台中地檢署指揮偵辦，全案在先在去年11月21日在台中太平等地收網，拘提陳男胞弟、王姓及楊姓男子等集團成員共11人，查扣不法所得238萬元及毒品等證物。

專案小組去年12月20日在雲林縣麥寮鄉，拘提逮捕幕後製毒分裝的陳男等2人到案，全案調查後依毒品危害防制條例等罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。

此案查扣安非他命311公克、 K他命350公克、卡西酮335公克、毒品咖啡包617包（重1731公克），市價約100萬元。

經查，陳男等人販售的每包毒品成本約50元至70元，但以每包200元的價格販售，每月不法獲利50萬元，專案小組搜索時，還發現陳等人賺得「盆滿缽滿」，隨意將大筆贓款丟在地面的臉盆裡。

台中地檢署訊問陳男等人後，因陳已被判刑5年，遭到通緝，解送執行，另外陳男胞弟，檢方原聲押，但法院審理時，陳弟坦認涉案，獲法院裁定8萬元交保，其餘涉案人，檢方命以3萬元至5萬元交保。

刑事局呼籲，新興毒品問題危害國人身心健康甚鉅，嚴重影響社會治安，參與 製造、運輸、販賣毒品更為刑事重罪，切勿以身試法。

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