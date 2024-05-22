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殺人未遂男 逃出監護醫院 北檢通緝

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆報導

簡姓殺人未遂犯十九日從醫院脫逃，基隆市警方昨公布逃亡路徑，證實他當天就前往台北。記者游明煌／翻攝
簡姓殺人未遂犯十九日從醫院脫逃，基隆市警方昨公布逃亡路徑，證實他當天就前往台北。記者游明煌／翻攝
簡姓男子犯殺人未遂罪，入獄前到基隆一家醫院監護五年，十九日脫逃，警方昨天才查出他當天搭國道客運前往台北，至今行蹤不明。警方說，簡男沒有手機，只能靠監視器畫面追蹤，他會走騎樓、任意穿越道路，追蹤困難，正全力追緝。

年近四十的簡男，去年一月在台北市萬華區攻擊一名女子，被依殺人未遂罪判刑三年，執行前監護五年，送入基隆的醫院監護。簡男十九日上午十點多脫逃，台北地檢署當天依準脫逃罪發布通緝，刑事局也發布重要緊急查緝專案通報全國警方。

簡男脫逃後，基隆市教育處廿日宣布全市校園暫停開放，維護學生安全；基隆警方廿日晚間查出簡十九日離開醫院，一路走到市中心，途中曾在一家超商偷飲料。

昨天上午基隆市長謝國樑和市警局長翁群能、衛生局長張賢政對外說明，翁群能說，警方掌握最後資訊是簡男向路人借車資，搭乘開往八斗子、瑞芳方向基隆客運，尚未找到人。

張賢政說，簡男在醫院接受治療超過兩個月，目前沒有明顯暴力傾向。衛生局已請醫院說明，若有不當之處或違反精神衛生法將檢討醫院責任，並要求加強門禁管制及個案管理。

警方昨天下午根據客運行車記錄器，確認簡半途下車，改搭一五七九國道客運到台北南京東路、三民路口下車，兩地警方正合力追查。

基隆警方遲至昨天才查出簡男早在十九日搭車到台北，遭外界批評；警方解釋，簡男沒有手機，無法定位追蹤，且他步行會走進騎樓，又疑因精神疾病，會任意穿越道路、隨意搭乘公車，無邏輯性繞行，追蹤困難。

國道客運 監視器 精神疾病 行車記錄器 衛生局 謝國樑

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