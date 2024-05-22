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台男架暗網平台 販毒逾32億元

聯合報／ 記者許君達陳熙文／連線報導

外交替代役男林睿庠創「匿名市場」全球毒品銷售平台，十八日在美國被捕。圖為平台登錄頁面。圖／紐約南區聯邦檢察官辦公室提供
外交替代役男林睿庠創「匿名市場」全球毒品銷售平台，十八日在美國被捕。圖為平台登錄頁面。圖／紐約南區聯邦檢察官辦公室提供
美國紐約南區聯邦檢察官辦公室廿日宣布，台灣人林睿庠涉嫌在暗網上構建全球性毒品銷售平台，過去三年出售各類毒品上億美元，十八日在紐約甘迺迪機場被捕。林睿庠被控集團犯罪、毒品犯罪等四項罪名，如果罪名成立，他面臨的最低刑期為終身監禁。

外交部昨證實，林男去年申請國合會外交替代役，並派至駐聖露西亞技術團服勤。我國駐美人員已與美國執法單位取得聯繫，確保國人在美司法調查過程中獲公平處遇，並持續密切掌握美方調查進展。

起訴書顯示，林睿庠二○二○年十月在暗網上創建了名為「匿名市場」（Incognito Market）的網路商務平台，以現實世界中數位商務網站為藍本，為全球毒品賣家和買家創造交易平台，用戶使用加密方式進入暗網並登錄「匿名市場」平台後，便可在成千上萬店鋪中搜索自己所需的毒品。為了提升「用戶體驗」，林睿庠還將品牌、廣告和客戶服務等思維全部引入這個地下平台。

調查人員發現，「匿名市場」上出售的包括海洛因、古柯鹼、搖頭丸、冰毒等常見毒品，也有已在美國成為公害的芬太尼。部分賣家還會將毒品偽裝成處方藥出售。

據調查，欲入駐「匿名市場」銷售毒品賣家，需向平台管理方支付入場費，費率達每筆交易的百分之五。平台還設置與「淘寶」類似的第三方交易機制：購買者先將自己的加密貨幣存入平台「戶頭」，交易完成後，平台再將毒資轉至賣家帳戶，百分之五運營費用便在此過程中收取。

二○二○年十月至二○二四年三月，全球暗網用戶通過「匿名市場」交易毒品達到數百公斤，總價值超過一億美元（約台幣卅二億元）。林睿庠以「法老」的假名監督整個平台運營，並擁有最高決策權。

廿三歲林睿庠被控一項持續參與犯罪集團罪，根據聯邦法律，最低刑期為終身監禁。林還被控毒品共謀罪、洗錢和共謀銷售摻假和摻雜藥品罪。

國合會日前曾在社群網路貼文，指林睿庠因豐富資訊安全與金融背景，從三月廿五日至廿八日在聖露西亞警察學校擔任講師，開設「網路犯罪及虛擬貨幣」專業訓練班。案件曝光後，國合會已經刪文。

毒品 網路 美國

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