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歪腦筋真快！中捷長髮男救人...詐團馬上冒用發訊騙人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

屏東市洪姓男子今早在台中捷運車廂持刀砍人，洪在今天傍晚結束治療後，被帶回警局詢問，洪拒絕夜間偵訊，要待明天才能釐清案情，案發時見義勇為、與洪扭打的許姓男子臉部掛彩，住院治療，外界稱為「長髮男」，詐騙集團歪腦筋動得快，馬上就冒名傳簡訊，向民眾以錢包掉了為由，要求民眾匯款5萬元；警方提醒，接到類似訊息，不要匯款，可先向165反詐騙專線查證。

讀者提供的詐騙集團簡訊，歹徒冒名為「中捷長髮男」，直說自己住院，急需用錢，因為與歹徒搏鬥時，皮夾掉了，還稱只需要5萬元，等台積電解套的時候，再用股息歸還，要求被害人將錢轉到帳戶內。

台中市警局提醒，詐騙集團常常利用時事話題作為詐騙話術，要求民眾匯款，提醒民眾收到此類簡訊時，請先保持「零信任」警覺態度，要向165反詐騙專線查證，牢記「3不」原則，包括不明簡訊不要理，不明連結不要點，個資不要洩漏，避免成為歹徒的下一個受害者。

台中捷運今天傳出砍人案件，見義勇為的長髮哥爆紅，詐騙集團馬上冒名傳送詐騙簡訊。圖／讀者提供
台中捷運今天傳出砍人案件，見義勇為的長髮哥爆紅，詐騙集團馬上冒名傳送詐騙簡訊。圖／讀者提供

台中捷運 詐騙集團 長髮男

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